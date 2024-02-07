«Работать на себя». Как достичь успеха на фрилансе?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Одна из главных причин, по которой люди выбирают фриланс или работать удаленно, – это возможность выстроить баланс между работой и личной жизнью. Реально это или, наоборот, приходится работать больше?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:

На самом деле, зависит от самого человека, как он может в формате фриланса организовать вообще свою жизнь. Потому что есть люди в найме, которые работают сутками и не видят тоже ни детей, ни мужей. Это можно организовать, но зависит от того, как при переходе на фриланс человек пришел к выводу, что теперь может управлять своим временем, отвечать за свой результат.

У меня есть взрослая внутренняя позиция. Теперь я тоже должен находить время для того, чтобы заработать, найти клиентов, уйти в том числе в активное развитие, благодаря которому я найду клиентов и буду успешен в этой сфере как фрилансер. При этом еще найти время на то, чтобы быть с близкими, больше уделять им время, внимание. В том числе у кого дети, безусловно, стоит уделить время в режиме своего дня тоже для них.

Наталья Надольская:

Я думаю, здесь еще очень важна самодисциплина, правда же?

Ирина Каленчук:

Да, конечно. Это тот, наверное, фактор, по которому по сути есть успешные фрилансеры. Только благодаря тому, что они могут самоорганизоваться – та самая дисциплина: выстроить свой день так, чтобы все успевать и при этом еще зарабатывать. Это тоже степень мастерства, наверное, у фрилансера, если он действительно готов к тому, что он будет работать на себя.