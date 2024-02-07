«Работать на себя». Как достичь успеха на фрилансе?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Одна из главных причин, по которой люди выбирают фриланс или работать удаленно, – это возможность выстроить баланс между работой и личной жизнью. Реально это или, наоборот, приходится работать больше?
Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:
На самом деле, зависит от самого человека, как он может в формате фриланса организовать вообще свою жизнь. Потому что есть люди в найме, которые работают сутками и не видят тоже ни детей, ни мужей. Это можно организовать, но зависит от того, как при переходе на фриланс человек пришел к выводу, что теперь может управлять своим временем, отвечать за свой результат.
У меня есть взрослая внутренняя позиция. Теперь я тоже должен находить время для того, чтобы заработать, найти клиентов, уйти в том числе в активное развитие, благодаря которому я найду клиентов и буду успешен в этой сфере как фрилансер. При этом еще найти время на то, чтобы быть с близкими, больше уделять им время, внимание. В том числе у кого дети, безусловно, стоит уделить время в режиме своего дня тоже для них.
Наталья Надольская:
Я думаю, здесь еще очень важна самодисциплина, правда же?
Ирина Каленчук:
Да, конечно. Это тот, наверное, фактор, по которому по сути есть успешные фрилансеры. Только благодаря тому, что они могут самоорганизоваться – та самая дисциплина: выстроить свой день так, чтобы все успевать и при этом еще зарабатывать. Это тоже степень мастерства, наверное, у фрилансера, если он действительно готов к тому, что он будет работать на себя.
Денис Северов, магистр психологии:
Когда мы говорим про внутреннюю ответственность, то, безусловно, часто у фрилансера она является больше в силу того, что над ним никто не стоит. Никто его не накажет, не пожурит и не уволит, потому что он предоставлен самому себе. Соответственно, всю ответственность за себя несет только он.
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