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Лукашенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

07 февраля 2024 19:48
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Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах. По данным экзитполов, он набирает свыше 93 % голосов. С убедительной победой на выборах азербайджанского коллегу поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана-1

Отметим, всего на главный пост претендовали 7 кандидатов. Но никто из соперников Алиева не достиг даже отметки в 2 %. По данным ЦИК Азербайджана, участие в голосовании приняли почти 5 миллионов человек. Явка составила свыше 76 %. Для граждан работали 6,5 тысячи избирательных участков. Пункт был открыт и в посольстве Азербайджана в Минске. За избирательным процессом наблюдали порядка 800 международных наблюдателей. В том числе и представители ЦИК Беларуси.

# Выборы # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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