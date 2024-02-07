Лукашенко поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах. По данным экзитполов, он набирает свыше 93 % голосов. С убедительной победой на выборах азербайджанского коллегу поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, всего на главный пост претендовали 7 кандидатов. Но никто из соперников Алиева не достиг даже отметки в 2 %. По данным ЦИК Азербайджана, участие в голосовании приняли почти 5 миллионов человек. Явка составила свыше 76 %. Для граждан работали 6,5 тысячи избирательных участков. Пункт был открыт и в посольстве Азербайджана в Минске. За избирательным процессом наблюдали порядка 800 международных наблюдателей. В том числе и представители ЦИК Беларуси.