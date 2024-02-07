«Продать себя» нескольким работодателям. В чём сложности фриланса?

Светлана Колесникович, таргетолог, фрилансер:

Одна из самых, наверное, больших проблем – это поиск клиентов. На любом обучении, даже где я проходила, тебя всему научат, но ты всегда сталкиваешься с проблемой, что теперь должен «продать себя» не один раз работодателю, а должен «продать себя» нескольким работодателям, то бишь клиентам. Это может быть текучка у тебя клиентов, потому что твоя работа может быть разовая. Моя задача – выстроить партнерские отношения на долгосрочную перспективу, чтобы это было больше полугода. Тогда я могу вести один, два, три проекта, до пяти максимум я себе даю для того, чтобы на 100 % я могла вовлечься. То есть я свое время разделю. Я не работаю на количество, работаю на качество, но это возможно в долгосрочной перспективе.

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