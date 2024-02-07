«Не хочется идти на работу». Как понять, что наступило профессиональное выгорание?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы как психолог можете дать совет, как людям можно диагностировать у себя профессиональное выгорание? Понять, что хочет он действительно во фриланс, потому что уже достиг какого-то потолка карьерного. Или, может быть, ему нужно просто в отпуск, а потом вернуться в любимую компанию?