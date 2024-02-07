«Не хочется идти на работу». Как понять, что наступило профессиональное выгорание?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы как психолог можете дать совет, как людям можно диагностировать у себя профессиональное выгорание? Понять, что хочет он действительно во фриланс, потому что уже достиг какого-то потолка карьерного. Или, может быть, ему нужно просто в отпуск, а потом вернуться в любимую компанию?
Любовь Ходаницкая, психолог:
Первая рекомендация перед любым увольнением и уходом из найма: вначале сходите в отпуск. Потому что, если мы говорим про выгорание – проф, эмоциональное выгорание, на фоне этого можно предпринять это резкое решение. Хотя, возможно, тебе нужен был отдых, ты бы вернулся и с новыми силами новые горизонты для себя в найме открыл. Как можно самоидентифицировать выгорание? Первое – утром не хочется идти на работу. Не хочется вставать, есть упадок энергии, эффективности, расфокус внимания. То есть очень сложно концентрироваться на тех задачах, которые ты выполнял раньше спокойно, нормально – в этот момент тебе уже сложно. Ты уже отвлекаешься на телефон, пообщаться с кем-то, с коллегой сходить, кофе попить сто-пятьсот раз. Может формироваться бессонница. Человек может плохо засыпать, плохо просыпаться, соответственно. Это может быть предпризнаками того, что у вас как проф, так и эмоциональное выгорание, потому что чаще всего это одновременно.
«Важно не перечеркивать свой опыт». Какую сферу выбрать, уходя на фриланс – подробнее здесь.