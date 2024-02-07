«Важно не перечёркивать свой опыт». Какую сферу выбрать, уходя на фриланс?

Журналисты, программисты, переводчики, дизайнеры, фотографы – фриланс действительно стал стилем жизни людей совершенно разных профессий. Многие все чаще отказываются от стабильной офисной работы и отдают предпочтение свободному плаванию. О том, почему люди выбирают фриланс и сколько можно зарабатывать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:

Очень часто, когда люди хотят развиваться на фрилансе либо в найме ищут себя, мы все равно раскапываем опыт. Чаще всего, даже если человек хочет сменить сферу, мы все равно рассматриваем свое направление и возвращаемся к нему. Потому что очень часто мы обесцениваем свой опыт из-за того, что в компании не сложилось. Человек выгорает от того, что в компании что-то было не так, а не от того, что со сферой плохо. Уходя, люди очень часто выбирают смежное направление либо базируются на том, в чем уже сильны. Тут важно не перечеркивать свой опыт, остановиться и обернуться. Как некоторые ко мне приходят: «Так что за 15 лет у меня там было? Ничего нет, я был такой же, как все. У нас в команде было 15 человек». Когда мы начинаем разбирать, что эти навыки, результаты могут быть ценны для другой компании, другого работодателя, тогда вопроса не возникает, все-таки где я реализуюсь. Реально уже есть вариант, как на фриланс – я знаю вот это. Мы выделяем, что он реально знает. Но если что-то не знает, нужно столкнуться действительно с реальностью того, что подумайте о том, какой кусок вы еще не знаете. Стоило бы, возможно, оставаться пока в найме и наработать этот опыт, чтобы уже полноценно охватывать весь цикл функционала – это очень важно.