Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?

Лучших инспекторов определяли на протяжении четырех дней. Участие в соревнованиях приняли дорожные милиционеры со всех областей и Минска, а также сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Экстремальное вождение, стрельба из автомобиля, медицинская и физическая подготовка, а также приемы рукопашного боя. Участники продемонстрировали свое мастерство в десятке различных конкурсов.

По результатам состязания в командном зачете золото взяли столичные инспекторы. Они увезли в Минск и главный приз – новый служебный автомобиль Geely.

Михаил Корнеевич, начальник спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Минского горисполкома: Для нас участием было показать себя, посмотреть на других, поделиться опытом и набраться опыта также. Потому что есть члены команды новые в этом году, впервые выступающие, которые учатся всему. Все эти мероприятия – это постоянные учения, тренировки. И каждый раз совершенствуемся.

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД:

Вместе с проведением этих мероприятий растет профессиональный уровень наших сотрудников. За прошедшие 20 лет те успехи, которые достигнуты Госавтоинспекцией в сохранении жизней и здоровья людей на дорогах нашей республики, – это результат в том числе и повышения мастерства наших сотрудников. Оно растет.

В этом году конкурс прошел уже в 21 раз. Состязание проводится ежегодно в различных областях страны.