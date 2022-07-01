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Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?

01 июля 2022 18:52
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Новости Беларуси. В Барановичах подвели итоги Республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?-1

Лучших инспекторов определяли на протяжении четырех дней. Участие в соревнованиях приняли дорожные милиционеры со всех областей и Минска, а также сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Экстремальное вождение, стрельба из автомобиля, медицинская и физическая подготовка, а также приемы рукопашного боя. Участники продемонстрировали свое мастерство в десятке различных конкурсов.

Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?-4

По результатам состязания в командном зачете золото взяли столичные инспекторы. Они увезли в Минск и главный приз новый служебный автомобиль Geely.

Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?-7

Михаил Корнеевич, начальник спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Минского горисполкома:
Для нас участием было показать себя, посмотреть на других, поделиться опытом и набраться опыта также. Потому что есть члены команды новые в этом году, впервые выступающие, которые учатся всему. Все эти мероприятия – это постоянные учения, тренировки. И каждый раз совершенствуемся.

Экстремальное вождение, стрельба и рукопашный бой. Как проходил республиканский смотр-конкурс ДПС ГАИ?-10

Вадим Гаркун, начальник главного управления ГАИ МВД:
Вместе с проведением этих мероприятий растет профессиональный уровень наших сотрудников. За прошедшие 20 лет те успехи, которые достигнуты Госавтоинспекцией в сохранении жизней и здоровья людей на дорогах нашей республики, – это результат в том числе и повышения мастерства наших сотрудников. Оно растет.

В этом году конкурс прошел уже в 21 раз. Состязание проводится ежегодно в различных областях страны.

# ГАИ # общество # Вадим Гаркун # Михаил Корнеевич # Фотофакт

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