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Фронтовик, ветеран и первый начальник Октябрьского РУВД. Столичный сквер теперь носит имя Василия Цветкова

01 июля 2022 18:28
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Новости Беларуси. Память о Великой Победе и людях, которые ее добывали, необходимо помнить и хранить. Об этом сегодня, 1 июля, в очередной раз говорили на празднике в Октябрьском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на площади Казинца состоялось торжественное открытие сквера имени Василия Цветкова.

Фронтовик, ветеран и первый начальник Октябрьского РУВД. Столичный сквер теперь носит имя Василия Цветкова-1

Ветеран Великой Отечественной и первый начальник Октябрьского РУВД в послевоенные годы. Василий Сергеевич совершил подвиг не только как фронтовик, но занимался восстановлением родной страны после 45-го. По словам заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана, именно на примере таких людей нужно воспитывать молодое поколение. На торжественной церемонии также присутствовали местные жители и дочь ветерана.

Фронтовик, ветеран и первый начальник Октябрьского РУВД. Столичный сквер теперь носит имя Василия Цветкова-4

Дмитрий Бурдюк, начальник Октябрьского РУВД Минска:
В Год исторической памяти, в преддверии Дня Независимости это очень важное событие для молодых сотрудников, для ветеранов, для действующих сотрудников Октябрьского РУВД, которые продолжают хранить традиции, заложенные ветеранами, фронтовиками, нашими дедами, которые подарили нам, нашим детям мирное небо.

Фронтовик, ветеран и первый начальник Октябрьского РУВД. Столичный сквер теперь носит имя Василия Цветкова-7

Новый монумент станет местом памяти не только о Василии Цветкове, но и о его коллегах, а также преемниках современных милиционерах. Тех, кто изо дня в день охраняет мир и покой белорусов.

# Парки Минска # общество # Дмитрий Бурдюк # Артем Цуран # Василий Цветков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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