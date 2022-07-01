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«Санкции нам объявил не весь мир». Как Беларусь и Россия налаживают торгово-экономические связи?

01 июля 2022 18:56
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На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробнее о сотрудничестве расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии».  

В условиях наложенных Западом санкций развитие кооперации между Беларусью и Россией в сфере экономики становится жизненно важным. Для обеих стран пришла пора выходить на качественно новый уровень торгово-экономического взаимодействия.  

«Санкции нам объявил не весь мир». Как Беларусь и Россия налаживают торгово-экономические связи?-1

Именно поэтому укрепление экономических связей нашей страны с отдельными российскими регионами обретает для Беларуси особое значение. По сути, сейчас происходит радикальная перестройка не только внешнеполитической, но и внешнеэкономической модели, которую Минск развивал в последние годы.  

«Работать на один результат». На Форуме регионов обсудили вопросы конкуренции и импортозамещения (здесь подробности).  

Суть этой модели заключалась в том, чтобы расширять свое экономическое присутствие за пределами российского рынка. Экспортная формула была 30:30:30, где 30 % экспорта должно было приходиться на Россию, 30 % – на ЕС, и еще 30 % – на Китай и страны дальней дуги. Сегодня, когда белорусские предприятия оказались под санкциями, а западные и другие рынки стали закрываться для белорусских товаров, торгово-экономические связи с Россией становятся залогом развития экономики нашей страны.  

«Санкции нам объявил не весь мир». Как Беларусь и Россия налаживают торгово-экономические связи?-4

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:  
Санкции нам объявил не весь мир. Весь мир далек от того, чтобы с нами не сотрудничать. Поэтому мы пока ищем. И в то же время мы начинаем сами производить многие вещи, которые раньше, может, мы были не столь дальновидны, не делали.  

«Санкции нам объявил не весь мир». Как Беларусь и Россия налаживают торгово-экономические связи?-7

Абдул Муслимов, председатель правительства Республики Дагестан:  
Самое главное – дальнейшая интеграция именно в производственном процессе, чтобы мы не были двумя государствами-конкурентами. Нужно, чтобы мы друг друга взаимодополняли и выпускаемая продукция была самого высокого качества. Для наших двух государств и для третьих стран.  

Компаниями из России создано 2,4 тысячи производств. Какие регионы являются лидерами по сотрудничеству с Беларусью – читать далее.  

# Беларусь-Россия # общество # Радий Хабиров # Наталья Надольская # Фотофакт

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