«Санкции нам объявил не весь мир». Как Беларусь и Россия налаживают торгово-экономические связи?

На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о сотрудничестве расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии». В условиях наложенных Западом санкций развитие кооперации между Беларусью и Россией в сфере экономики становится жизненно важным. Для обеих стран пришла пора выходить на качественно новый уровень торгово-экономического взаимодействия.

Именно поэтому укрепление экономических связей нашей страны с отдельными российскими регионами обретает для Беларуси особое значение. По сути, сейчас происходит радикальная перестройка не только внешнеполитической, но и внешнеэкономической модели, которую Минск развивал в последние годы. «Работать на один результат». На Форуме регионов обсудили вопросы конкуренции и импортозамещения (здесь подробности). Суть этой модели заключалась в том, чтобы расширять свое экономическое присутствие за пределами российского рынка. Экспортная формула была 30:30:30, где 30 % экспорта должно было приходиться на Россию, 30 % – на ЕС, и еще 30 % – на Китай и страны дальней дуги. Сегодня, когда белорусские предприятия оказались под санкциями, а западные и другие рынки стали закрываться для белорусских товаров, торгово-экономические связи с Россией становятся залогом развития экономики нашей страны.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:

Санкции нам объявил не весь мир. Весь мир далек от того, чтобы с нами не сотрудничать. Поэтому мы пока ищем. И в то же время мы начинаем сами производить многие вещи, которые раньше, может, мы были не столь дальновидны, не делали.