К каким переменам созрело белорусское общество? Мнение политолога Петра Петровского

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» политический аналитик Петр Петровский. Ужесточение риторики главы государства связано с назначениями. Это усиление силового блока, признание его эффективности Юлия Бешанова, СТВ:

Что произошло за эту неделю в стране, что так ужесточилась риторика главы государства?

Петр Петровский, политический аналитик:

Наверное, надо рассматривать это в череде всех событий на неделе. Прежде всего это связано с теми назначениями, которые мы видели. Это усиление силового блока, признание его эффективности. Я бы выделил второй момент – ужесточение риторики протестующих. Посмотрите, что они предлагают. Они предлагают на железных дорогах делать диверсии, они пытаются поджигать здания РУВД, нападать на милиционеров, а это уже не протест, это уже терроризм. Эти оценки уже звучали от юристов, правоохранительных органов. И здесь требуются жесткие меры. При этом Президент очень четко дает разграничения: с одной стороны у нас имеются террористические, экстремистские действия, а с другой стороны у нас имеются диалоговые конституционные площадки в рамках действующего законодательства, куда приглашаются и представители оппозиционных сил, и представители с альтернативной точкой зрения. Главная задача – ввести все в конституционное русло, в действующее законодательство, в правовое поле. Если это массовые мероприятия, у нас есть специальное законодательство, как его проводить. Почему у нас с 9 августа те, кто все это организует, ни разу ни одной заявки не подавали? Факт остается фактом. Они ставили под сомнения жизнь и здоровье тех, кого призывали на площадь.

Юлия Бешанова:

В любой демократической стране любой выход на улицы должен быть санкционированным. Петр Петровский:

Мы можем видеть, более того, что на Западе сейчас ужесточаются законодательства. К примеру, недавние антиковидные выступления в Берлине были санкционированы, но в момент их проведения было нарушено законодательство теми, кто в нем участвовал, и их просто ликвидировали – эти выступления. Вот демонстрация того, как действуют на Западе. Тот же Макрон ужесточил законодательства по массовым мероприятиям во Франции. Посмотрите, как в Соединенных Штатах Америки. А у нас действует закон о милиции, закон о массовых мероприятиях. В законе о милиции четко прописано, как должен сотрудник органов внутренних дел себя вести в каждой ситуации: как он должен применять физическое воздействие, специальные средства, огнестрельное оружие, бронетехнику – все прописано. Пока у нас очень либерально относились к этому. Те журналисты из западных стран, которые работали на выборах и после них, прямо говорили, что в таких случаях во Франции, в Германии, в США реакция была бы намного более жесткой и более прямой.

Это двойные стандарты, тот цинизм, который они сегодня продемонстрировали Юлия Бешанова:

Мы можем посмотреть, как сейчас в Польше работают на протестах сотрудники полиции. Это, к слову, о том, как нас упрекали, что мы недостаточно лояльно и нежно относимся к тем, кто выходит на улицу. Во Вроцлаве было выступление, женщинам в лицо просто распыляли газ. Эффект бумеранга? Петр Петровский:

Это просто двойные стандарты. Когда Матеуш Моравецкий в конце августа был озабочен демократией в Беларуси, а сейчас называет собственные массовые мероприятия против действующего правительства в Польше актами вандализма и призывает к жестким действиям, в том числе к введению армии в Варшаву, – вот это двойные стандарты, тот цинизм, который они сегодня продемонстрировали. Даже те люди, которые критически относятся к действующей власти, устали от этого протеста Юлия Бешанова:

Очень много сейчас говорится об излишней жесткости силовиков. Не кажется ли вам, что это как раз те самые превентивные меры, неприменение которых приведет к еще большей радикализации протестов? Петр Петровский:

Конечно. Когда происходят незаконные массовые мероприятия – перекрытие дорог, например, люди мешают транспорту проезжать. Согласно закону о милиции, против них надо использовать и спецсредства, и бронетехнику, это прописано в 29-й статье закона о милиции. Второй момент – мы должны посмотреть на состав протестующих. Даже те люди, которые критически относятся к действующей власти, устали от этого протеста. В протесте остались только, как я их называю, «верующие», «религиозные» – люди, где имеется «секта свидетелей Тихановской», где они выполняют предписания Telegram-каналов, при этом рационально, критически не понимая тех реалий, в которых они существуют. У них есть свой символ веры, свой знак. Юлия Бешанова:

Вы предлагаете заняться не политикой, а религией?

Петр Петровский:

Потому что протест фактически стал какой-то религиозной организацией. Тут вопрос уже с сектантским сознанием, потому что люди не осознают реалий, в которых они существуют. Андрей Лазуткин: скажем так, секты работают по такому же принципу Юлия Бешанова:

Среди тех, кто выходит сейчас на улицы, немало умных и образованных людей. Нужно ли и важно ли их привлечь к этому диалогу, на диалоговые площадки? Будут ли она участвовать в общенациональном диалоге и нужно ли это? Петр Петровский:

Это прежде всего зависит от них. Потому что никто насильно никого не будет вовлекать в какие-то конституционные механизмы, реформы. Наша система на этих выборах продемонстрировала свою устойчивость, в отличие от, например, Кыргызстана Юлия Бешанова:

Но ведь они ратуют за диалог. «Давайте говорить», – говорят они. Как? Петр Петровский:

Я с вами не соглашусь. Те, кто ратуют за диалог, те идут на диалоговые площадки и обсуждают эти вопросы. А у этих товарищей нет предложений, у них имеются эмоциональные лозунги, которые они повторяют, как мантру, и ничего толком не предлагают. Имеются оппозиционные партии, которые участвуют в диалоге, которые имеют свои предложения. Однако, на мой взгляд, когда мы говорим про конституционную реформу, как, наверное, и в медицине, так и в государственном строительстве должен быть главным принцип «не навреди». Мы не можем ломать систему.