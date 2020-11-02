В Пинске начали производить матрасы для коров из старых шин. Рассказываем о новинке

Новости Беларуси. Из старых шин – матрасы для коров. Необычное решение для буренок придумали в Пинске. Это практичная альтернатива стандартным соломе, опилкам или песку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразную перину для буренки наполняют резиновой крошкой. Маты дублируют форму животного, что создает им дополнительный комфорт. На них буренкам гораздо удобнее и теплее спать.

Правильная подстилка влияет и на продуктивность, и на здоровье коров. Вероятность заболеваний вымени и копыт снижается. По датской технологии маты закрывают специальной тканью, которая проста в уходе и безопасна.

Новый продукт уже прошел ветеринарный контроль и получил положительное заключение от ученых. Первыми испытывали новинку в Кобринском и Пинском районах.