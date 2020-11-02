В Пинске начали производить матрасы для коров из старых шин. Рассказываем о новинке

Новости Беларуси. Из старых шин – матрасы для коров. Необычное решение для буренок придумали в Пинске. Это практичная альтернатива стандартным соломе, опилкам или песку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Из старых шин – матрасы для коров. Необычное решение для буренок придумали в Пинске. Это практичная альтернатива стандартным соломе, опилкам или песку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразную перину для буренки наполняют резиновой крошкой. Маты дублируют форму животного, что создает им дополнительный комфорт. На них буренкам гораздо удобнее и теплее спать.
Правильная подстилка влияет и на продуктивность, и на здоровье коров. Вероятность заболеваний вымени и копыт снижается. По датской технологии маты закрывают специальной тканью, которая проста в уходе и безопасна.
Новый продукт уже прошел ветеринарный контроль и получил положительное заключение от ученых. Первыми испытывали новинку в Кобринском и Пинском районах.
Иосиф Богданович, бригадир производственно-животноводческого участка:
Для буренки, конечно, коврик красивый, мягкий, хороший. Соответственно, и самочувствие хорошее. Влажности на нем не наблюдается, постоянно находится в сухом состоянии.
Иосиф Полховский, заместитель директора предприятия «Экопродшина»:
При содержании дойного стада на песке увеличивается себестоимость молока, это трудоемкость, это нагрузка для персонала. При соломенной подстилке надо хотя бы 3-5 кг соломы в день использовать – это тоже деньги. А при нашей технологии содержания дойного стада здесь уход, чистка и больше ничего.
Партия продукции отправится и в Оршанский район, где опробуют новинку под контролем ученых на животных датской селекции – больше тысячи голов. К слову, сырье для таких матов – продукт, который получают из старых шин. А только в Брестской области изношенной резины собирают более 6 000 тонн в год.