Георгий Атаманов: либо отрабатываются деньги, либо выполняется чей-то заказ, либо просто личные амбиции «я хочу»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы можем посмотреть, как сейчас в Польше работают на протестах сотрудники полиции. Это о том, как нас упрекали, что мы недостаточно лояльно и нежно относимся к тем, кто выходит на улицу. Во Вроцлаве было выступление, женщинам в лицо просто распыляли газ. Эффект бумеранга? Красная черта перейдена, государство будет принимать меры, и все будет зависеть не только от государства, но и от тех, кто организует эти мероприятия

Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:

Президент правильно говорит, что красную черту или точку отсчета, за которую переходить дальше в этих протестах нельзя, организаторы вот этих «радикализованных» перешли. Дело в том, что основная масса населения республики устала от этого. Особенно в Минске очень тяжело: утром на работу не попасть, когда они дороги перекрывают, вечером – с работы домой не попасть, пойти в магазин невозможно. Особенно последние две недели – они просто потеряли ориентацию, что ли, даже сложно определить. Они перешли все. Поэтому сейчас государство имеет обязанность перед своими гражданами соблюдать их безопасность, обеспечить им эту безопасность, сделать все, чтобы граждане спокойно жили и могли выполнять те функции, которые определены законодательством. Поэтому нужно четко понимать: красная черта перейдена, государство будет принимать меры, и все будет зависеть не только от государства, но и от тех, кто организует эти мероприятия. Если они будут продолжать себя так вести, то меры будут приниматься жесткие. Протест фактически стал какой-то религиозной организацией Юлия Бешанова:

Понятно, что государство как система должно и обязано себя защищать. Какие методы есть?

Георгий Атаманов:

Есть же общественный договор между государством и гражданами, надо его выполнять. Протест фактически стал какой-то религиозной организацией. Тут вопрос уже с сектантским сознанием, потому что люди не осознают реалий, в которых они существуют. Вернемся к тому, что политика есть концентрированное выражение экономики. Когда призывают действительно остановить предприятия, чтобы не работали школы, медицинские учреждения… Юлия Бешанова:

Главное – не платить налоги, коммунальные услуги. Георгий Атаманов:

Безусловно. Это все, чтобы вызвать массу недовольства. В истории нашего бывшего Советского Союза очень хорошо помним конец 1980-х – начало 1990-х и чем это закончилось. Тогда тоже талоны появились, товаров первой необходимости нет, продукты питания выдавали, очереди были и так далее. Люди вышли – недовольны. И не поддержали то, что потом развалило страну на отдельные куски. Это хорошо, что в Беларуси люди потом коллективным разумом приняли решение сохранить вот эту богом поцелованную территорию, сохранить страну, свои обычаи, культуру, все на этой территории. И быть на ней ответственными хозяевами.

Не кидай камни – тебя не тронут, не плюй в лицо корреспонденту – о тебе плохо не скажут Ответственными, а не теми ходунами, которые сегодня ходят по улицам и просто кричат. Ведь за ними ничего нет. Это либо отрабатываются деньги, либо выполняется чей-то заказ, либо просто личные амбиции «я хочу». И все. Те, кто задержан, даже демонстрируется по телевизионным каналам, по другим можно посмотреть, – все также каются, пускают слюни: «Да, я ошибся». Что же ты выходил, раз ты ошибся? Прежде чем что-то сделать семь раз отмерь, и потом только выходи. Так они этого не делают, а потом показывают картинки: жестоко обращаются с ними органы, которые обеспечивают безопасность тех, кто не ходит туда. Не кидай камни – тебя не тронут, не плюй в лицо корреспонденту – о тебе плохо не скажут, не маши палками – тоже никто не тронет. Есть причинно-следственная связь. Вот эти так называемые ходоки провоцируют, делают картинку, а потом кричат, что они так обижены. Не надо кричать, надо спокойно. Если вы хотите выразить свою позицию, приходите на выборы. Сейчас создана масса площадок по регионам, где обсуждаются проблемы, с которыми страна двинется вперед. Так их там нет, и ни одного предложения нет.

Люди, которые владеют определенной ответственностью перед обществом, гражданской ответственностью, активно действительно сегодня участвуют в подготовке своих предложений. Мы тоже передали свои предложения. С афганцами наши участвовали ребята, кто воевали, просили, я им тоже аккумулировал, помогал в этом плане. Люди хотят нормальной человеческой жизни в условиях XXI века развития нашей страны. Время такое пришло, нужно посмотреть вперед. И особенно те, кто постарше, не просто хотят изменений, они хотят сделать так, чтобы их дети и внуки спокойно, разумно жили, зарабатывали, семьи обеспечивали, учились, лечились и так далее, чтобы была нормальная человеческая жизнь. Поверьте, дороже человеческой жизни ничего в мире нет. И вот за эту жизнь, за человеческую, как раз разумное общество и борется. Чтобы общество было обустроено так, чтобы человек жил по-человечески. Сама многопартийная система опять будет разъединять, поэтому должны быть конструктивные партии Юлия Бешанова:

Создание партий, многопартийной системы – очень длительный процесс. К этому нужно, чтобы общество созрело и подошло. Георгий Атаманов:

Здесь тоже нужно осторожно подходить. Сама многопартийная система опять будет разъединять, поэтому должны быть конструктивные партии в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны. Мы должны жить своим умом. Сегодня есть 15 политических партий, их знают единицы. К нам все больше обращается граждан, которые хотят по смешанной системе избирательное законодательство повести. Чтобы была часть по партийным спискам и часть по этим. Потому что если партия проходит, она начинает тащить, извините, своих уже тоже, и там есть вариант, который не всем приемлем. А когда там есть депутат и от одномандатного округа, и есть партийный депутат, у граждан, проживающих на территории, есть выбор. Человек будет вести речь со своим депутатом. Придется работать и изучать программу каждой партии, что предлагают. Ведь, в отличие от общественных объединений, политические партии отличаются тем, что они борются за власть. А у нас сложилась система, если говорить про мажоритарную, когда борются за того, кто понравится. А потом, когда понравится, говорить: «Не то делает». И обижаются. Так было и так будет.

Юлия Бешанова:

К чему созрело общество белорусское, к каким переменам? К каким переменам созрело белорусское общество? Мнение политолога Петра Петровского Георгий Атаманов:

Люди не все согласны, чтобы партии финансировались из государственного бюджета. Партия, придя к власти, становится правящей партией, и она должна жить за собственные взносы, а если ты управляешь государством, ты и формируешь бюджет. Но если мы будем формировать те партии, которые преодолели определенный порог и прошли в парламент или заняли какую-то позицию, то их нужно финансировать? Это не совсем верно, нас уже люди предупреждают, что такой опыт есть. И не только у наших соседей – в мире. Как только приходят деньги – все, а потом никому не нужно. Даже последнее выступление либерала Жириновского, он четко указал: не хотите бюджет – откажитесь от денег. Здесь опасная черта, нужно не спешить с этим. А что касается запрета, сегодня в законодательстве есть запрет на финансирование из-за рубежа политических партий и общественных объединений.