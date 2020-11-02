В Минске прошли очередные акции протеста, их численность уменьшается

Новости Беларуси. Очередные протестные выходные вновь испортили уикэнд минчанам. 31 октября и 1 ноября прошли митинги так называемых несогласных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Численность их заметно уменьшается с каждым разом. Женский марш не собрал и сотни участниц. А вчерашнее шествие в Куропаты тоже было малочисленным.

Тем не менее протестующие вновь вели себя агрессивно. И на этот раз некоторые пришли «высказать свою позицию» с боевым арсеналом. В сторону милиционеров бросили взрывное устройство. Змагары перекрывали дороги, провоцировали правоохранителей на столкновения.