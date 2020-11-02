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В Минске прошли очередные акции протеста, их численность уменьшается

02 ноября 2020 06:43
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Новости Беларуси. Очередные протестные выходные вновь испортили уикэнд минчанам. 31 октября и 1 ноября прошли митинги так называемых несогласных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошли очередные акции протеста, их численность уменьшается-1

Численность их заметно уменьшается с каждым разом. Женский марш не собрал и сотни участниц. А вчерашнее шествие в Куропаты тоже было малочисленным.

В Минске прошли очередные акции протеста, их численность уменьшается-4

Тем не менее протестующие вновь вели себя агрессивно. И на этот раз некоторые пришли «высказать свою позицию» с боевым арсеналом. В сторону милиционеров бросили взрывное устройство. Змагары перекрывали дороги, провоцировали правоохранителей на столкновения.

Точное количество участников протеста и задержанных сегодня объявят в МВД.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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