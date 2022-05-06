«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области

Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Губернатор центрального региона Александр Турчин посетил почетного гражданина Минской области, Героя Социалистического Труда и своего друга Александра Ивановича Слободу. После вручения подарков долгожителю – ему 101 год – обсудили события из жизни Минщины. В частности говорили о Любанском районе, где Александр Иванович проработал почти 10 лет. Председатель Миноблисполкома также пообещал этим летом навестить ветерана на даче и отпраздновать его 102-летие.
Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:
Много всего хорошего там мы сделали тогда на Минщине. Работали честно, добросовестно, все что было, то и показывали.
Ветеран Великой Отечественной и участник операции «Багратион». Александр Иванович Слобода принимал участие в обороне Могилева и Москвы, трижды был ранен. Был командиром партизанского отряда. Среди наград – два ордена Боевого Красного Знамени, медаль «За отвагу».
«Легендарный житель Минской области». Турчин посетил Героя Социалистического Труда (здесь подробности).