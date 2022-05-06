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«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области

06 мая 2022 15:34
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Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области-1

Губернатор центрального региона Александр Турчин посетил почетного гражданина Минской области, Героя Социалистического Труда и своего друга Александра Ивановича Слободу. После вручения подарков долгожителю – ему 101 год – обсудили события из жизни Минщины. В частности говорили о Любанском районе, где Александр Иванович проработал почти 10 лет. Председатель Миноблисполкома также пообещал этим летом навестить ветерана на даче и отпраздновать его 102-летие.

«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области-4

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:  
Много всего хорошего там мы сделали тогда на Минщине. Работали честно, добросовестно, все что было, то и показывали.  

«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области-7

Ветеран Великой Отечественной и участник операции «Багратион». Александр Иванович Слобода принимал участие в обороне Могилева и Москвы, трижды был ранен. Был командиром партизанского отряда. Среди наград – два ордена Боевого Красного Знамени, медаль «За отвагу».

«Легендарный житель Минской области». Турчин посетил Героя Социалистического Труда (здесь подробности).  

# День Победы # общество # Александр Турчин # Александр Слобода # Фотофакт

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