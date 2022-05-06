«Работали честно, добросовестно». Вот как поздравили 101-летнего почётного гражданина Минской области

Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор центрального региона Александр Турчин посетил почетного гражданина Минской области, Героя Социалистического Труда и своего друга Александра Ивановича Слободу. После вручения подарков долгожителю – ему 101 год – обсудили события из жизни Минщины. В частности говорили о Любанском районе, где Александр Иванович проработал почти 10 лет. Председатель Миноблисполкома также пообещал этим летом навестить ветерана на даче и отпраздновать его 102-летие.

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:

Много всего хорошего там мы сделали тогда на Минщине. Работали честно, добросовестно, все что было, то и показывали.