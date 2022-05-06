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«Легендарный житель Минской области». Турчин посетил Героя Социалистического Труда

06 мая 2022 15:36
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Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Легендарный житель Минской области». Турчин посетил Героя Социалистического Труда-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Александр Иванович на самом деле легендарный житель Минской области. Потому что человек, прошедший всю войну, и человек, после войны отстраивая страну, область, всю жизнь свою посвятил труду. Имеет заслуженное звание Героя Социалистического Труда. Такие люди вызывают чувства восхищения и уважения.  

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# День Победы # общество # Александр Турчин # Александр Слобода # Фотофакт

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