«Легендарный житель Минской области». Турчин посетил Героя Социалистического Труда

Новости Беларуси. Встреча поколений с возложением цветов на аллеях славы и у памятных мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Александр Иванович на самом деле легендарный житель Минской области. Потому что человек, прошедший всю войну, и человек, после войны отстраивая страну, область, всю жизнь свою посвятил труду. Имеет заслуженное звание Героя Социалистического Труда. Такие люди вызывают чувства восхищения и уважения.