Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики

Новости Беларуси. Светлана Круглополова изготавливает уникальные изделия из глины в различных техниках. Мастер показала нашему корреспонденту Галине Буро, как своими руками сделать фигурку из глины.
Новости Беларуси. Светлана Круглополова изготавливает уникальные изделия из глины в различных техниках. Мастер показала нашему корреспонденту Галине Буро, как своими руками сделать фигурку из глины.
Галина Буро, корреспондент:
Вот моя первая работа из глины. Конечно, это сложнее, чем я ожидала. Но, мне кажется, получилось неплохо. И с глиной, оказывается, очень приятно работать. Она на ощупь приятная.
Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?
Читайте также:
Зачем окунать глиняную фигурку в молоко и в каких необычных техниках можно делать керамические игрушки
Работала воспитателем детсада, но увлеклась керамикой. Белоруска рассказала, как нашла себя в творчестве
Супруги хотели сделать ящики для игрушек, увлеклись и уже 10 лет делают необычные изделия из лозы. Вот как они выглядят