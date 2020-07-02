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Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики

02 июля 2020 12:17
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Новости Беларуси. Светлана Круглополова изготавливает уникальные изделия из глины в различных техниках. Мастер показала нашему корреспонденту Галине Буро, как своими руками сделать фигурку из глины.

Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики-1

Галина Буро, корреспондент:
Вот моя первая работа из глины. Конечно, это сложнее, чем я ожидала. Но, мне кажется, получилось неплохо. И с глиной, оказывается, очень приятно работать. Она на ощупь приятная.

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Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики-4

Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики-6

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# Хобби # общество # Галина Буро # Светлана Круглополова # Фотофакт

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