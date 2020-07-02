Мастер-класс: как слепить фигурку из глины. Показывает руководитель студии керамики

Галина Буро, корреспондент:

Вот моя первая работа из глины. Конечно, это сложнее, чем я ожидала. Но, мне кажется, получилось неплохо. И с глиной, оказывается, очень приятно работать. Она на ощупь приятная.

Чем уникальна роспись яиц в технике «сопоцкинской писанки» и что у неё общего с музеем Фаберже?