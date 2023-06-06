«Обесцениваете свои действия». Что характеризует синдром самозванца?

Босс вами доволен, у коллег нет никаких претензий, но вам все равно кажется, что окружающие еще просто не заметили, что вы не настоящий профессионал. 70 % людей так или иначе хоть раз в жизни испытывали это чувство, в науке оно получило название синдром самозванца. У этой психологической проблемы нет каких-то жестких границ, ей подвержены как мужчины, так и женщины, представители самых разных профессий – от менеджера до врача и даже специалиста с солидным стажем работы. О том, в чем секрет такого обширного распространения синдрома и можно ли с ним справиться, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Денис Северов, магистр психологии:

Синдром самозванца можно считать следствием низкой самооценки. Но если пойти немножко глубже и отследить признаки, по которым вы можете понять, есть ли у вас синдром самозванца или нет, их три. Первое – вы чувствуете, что вас в любой момент может кто-то разоблачить, как будто бы вы находитесь не на своем месте. Второе – вы постоянно обесцениваете свои действия, заслуги, считая то, что вы делаете, способен сделать каждый. То, что вы делаете, не имеет, по сути, какого-то большого смысла. Третье – это то, что вы свои достижения присуждаете каким-то внешним силам, как будто бы вам повезло или в вашей жизни что-то произошло, что помогло вам реализовать и сделать вас более успешным.