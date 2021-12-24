«Я ребёнка отдал, а вы уже вырастите из него человека». Почему некоторые перекладывают ответственность за воспитание детей на школу?

Новости Беларуси. Президент не исключал, что 2022 год может быть объявлен Годом учителя и образования. О воспитании молодого поколения поговорим с гостьей программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67. Юлия Алексеюк, ведущая:

Как вы организовываете безопасность в школе? Знаю, что появились турникеты на первых этажах, есть охрана. Родители не жалуются на то, что у них усложнился доступ в школы?

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

Нет, где-то с 2020 года, кстати, упоминая коронавирус, когда мы старались объяснить, почему не нужно лишний раз заходить в учреждение, чтобы не распространять инфекцию, что в учреждении обучается большое количество детей, педагоги. Нежелательно, чтобы болели люди, потому что нужно кому-то образовательный процесс организовывать, а кому-то и учится. Родители уже тогда с пониманием отнеслись к тому, что детей довели, оставили. Да, первоклассникам помогают переодеться, подготовиться к уроку и не более того. 2020 год нас научил, что нужно уважительно относиться к правилам личной гигиены, личного пространства. С этого учебного года установлены турникеты. Могу сказать на примере моего учреждения, не вызвало это ни агрессии, ни отрицательного мнения. Турникет нам помогает в том, что есть же посетители, которые приходят не по образовательному процессу. Юлия Алексеюк:

Некоторые родители думают, что они отвели ребенка в школу, там обязательно должны ребенка полностью воспитать. То есть они пытаются переложить эту задачу на кого-то. Как вы к этому относитесь?

Татьяна Коваленя:

Да, есть такие родители, не будем скрывать. Говорят, что я вам ребенка отдал, а вы уже вырастите из него человека. Здесь уже начинаешь воспитывать не ребенка, а родителей. Даже согласно нормативным документам Республики Беларусь, есть ответственность за воспитание и у родителей, и у сотрудников учреждения. Мы воспитываем. Все-таки образовательный процесс – это и обучение, и воспитание. Как правило, когда ребенок приходит домой и рассказывает, какие воспитательные мероприятия проходили, что он нового узнал, характеризует учителей с положительной стороны, то родители начинают менять мнение, направлять свой вектор, понимать, что если они будут сотрудничать с учреждением, то и воспитание ребенка для них будет легче. Разные родители бывают, воспитывались в своей семье, тут тоже надо подходить с пониманием. В этом помогает нам изучение семьи, когда те же родители воспитывались в учреждениях закрытого типа, интернатных учреждениях, то им даже больше нужен совет, работа с ними воспитательная, когда их отправляешь в территориальный центр к психологу, который расскажет про ценности семейных отношений, про избежание конфликтных ситуаций. Когда даже школьный психолог, просто выслушав человека, дав несколько советов рабочих, понимаешь, что родитель с благодарностью: а я не знал, а так можно было? Уже и воспитание другое, и к детям относятся по-другому. Необязательно где-то покричать, применить физическую силу, можно просто договориться с ребенком. В этом большая роль психологов школьных, педагогов, которые, видя эту проблему, изучив вопрос семьи, могут дать совет, куда сходить, где послушать, где пообщаться. Бывают разные родители.

Юлия Алексеюк:

Исходя из вашего опыта, как воспитать достойного человека?