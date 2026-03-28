Президент поздравил паралимпийцев с 30-летием со дня основания Паралимпийского комитета Беларуси

Для Паралимпийского комитета Беларуси 2026-й особенный. Во-первых, это год 14-х зимних Паралимпийских игр, на которых наши спортсмены наконец выступили безо всяких ограничений. Во-вторых, 28 марта Паралимпийскому комитету исполняется 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время организация прошла большой путь. И простым он не был. Ведь функции Паралимпийского комитета страны значительно шире, чем только развитие спорта для особенных людей. Это еще и забота о них, создание условий для полноценной жизни и формирование у общества здорового отношения к людям с инвалидностью. Поздравил белорусских паралимпийцев с 30-летием со дня основания Паралимпийского комитета – Александр Лукашенко.