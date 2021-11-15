В Польше «Врачи на границе» прекратили оказывать помощь беженцам. Рассказываем, почему

Новости Польши. В Польше после жестокого нападения вынуждена была прекратить работу общественная организация «Врачи на границе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это волонтеры, которые оказывали бесплатную медпомощь всем беженцам, которые в ней нуждались.

Рано утром неизвестные топорами и ножами разбили и повредили пять авто медиков. Они прокололи колеса, разбили стекла и уничтожили их вещи. Из-за страха за жизнь волонтеров руководители организации объявили, что вынуждены свернуть свою деятельность на польско-белорусской границе. При этом призвали власти как можно скорее разрешить этот кризис, от которого страдают невинные люди, женщины и дети.

Якуб Сиечко, координатор организации «Врачи на границе»:

Мы были свидетелями множества человеческих драм, страданий, плача, общения с людьми, которые были переохлаждены, голодны, обезвожены, страдали. Мы верим, что в XXI веке в стране, которая называет себя демократической, на территории Евросоюза такие ситуации недопустимы и те, кто нуждается в медицинской помощи, не могут быть предметом обсуждения. Мы не должны говорить о том, оказываем ли мы медицинскую помощь этим людям или нет.

Это уже не первое нападение на медиков-волонтеров на польско-белорусской границе. Несколько дней назад в лесу, куда они приехали оказать помощь беженцам, их атаковали польские солдаты.

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