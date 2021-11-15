Кричат в мегафоны, над границей летает боевой вертолёт. Что делают польские силовики в пункте пропуска «Кузница Белостокская»?

К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Утром 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди подчеркивают свои исключительно мирные намерения, но готовы к любому развитию ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми.

Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. По ту сторону колючей проволоки стягивают еще больше силовиков, виден водомет, в воздух подняты вертолеты. Корреспондент Сергей Шуманский передает с места событий.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся в эпицентре событий на белорусско-польской границе. Здесь приблизительно 3 тысячи беженцев, которые до этого неделю находились в стихийном лагере в лесу. Подробности в видеоматериале. Сергей Шуманский:

Они не вооружены. В отличие о некоторых сообщений в не самых дружественных Telegram-каналах, что люди вооружены палками. Посмотрите, люди мирно сидят на своих палатках, спальных мешках.