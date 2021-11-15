Кричат в мегафоны, над границей летает боевой вертолёт. Что делают польские силовики в пункте пропуска «Кузница Белостокская»?
К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Утром 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди подчеркивают свои исключительно мирные намерения, но готовы к любому развитию ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми.
Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. По ту сторону колючей проволоки стягивают еще больше силовиков, виден водомет, в воздух подняты вертолеты.
Корреспондент Сергей Шуманский передает с места событий.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы находимся в эпицентре событий на белорусско-польской границе. Здесь приблизительно 3 тысячи беженцев, которые до этого неделю находились в стихийном лагере в лесу.
Подробности в видеоматериале.
Сергей Шуманский:
Они не вооружены. В отличие о некоторых сообщений в не самых дружественных Telegram-каналах, что люди вооружены палками. Посмотрите, люди мирно сидят на своих палатках, спальных мешках.
Несмотря на то, что люди скопились довольно в большом количестве, польские силовики не проявляют никакой реакции. Они по-прежнему делают вид, что не замечают. При этом за последние полчаса заметно усилились. Помимо полицейских со щитами здесь появились люди в совсем другой экипировке. Я предполагаю, что это сотрудники спецподразделений. У них совсем другое вооружение. Водомет подъехал еще ближе, сейчас он находится буквально в метре от белорусской границы. При нас они настраивали свои пушки. Мы поговорили с сотрудниками белорусского погранкомитета – они не имеют права на законных основаниях направлять эти пушки на белорусскую территорию, поэтому направили их вдоль колючей проволоки. Видимо, все-таки ожидают силового решения от беженцев.
Беженцы не намерены решать вопрос силовым путем. Не знаю, сколько они здесь продержатся вот так, на голом асфальте. Но по их настроению понятно, что они никуда отсюда не уйдут. Наши силовики тоже ждут, не принимают никаких действий, не провоцируют ситуаций на границе, чего не скажешь о поляках. Недавно здесь летал боевой вертолет. Кстати, в свои мегафоны поляки снова кричали о том, что беженцам нужно уходить, белорусские власти их обманывают, что они привели их сюда силой и ничего хорошего из этого не выйдет. Мы будем следить за развитием этого конфликта.
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