Старейшина беженцев: «Если полиция пойдёт на нас, мы не будем уходить»

Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока остаются в районе пункта пропуска «Брузги». Напомним, около полудня люди снялись из стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы пообщались со старейшиной лагеря беженцев. Из разговора понятно, что уходить они не намерены.