Старейшина беженцев: «Если полиция пойдёт на нас, мы не будем уходить»

Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока остаются в районе пункта пропуска «Брузги». Напомним, около полудня люди снялись из стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы пообщались со старейшиной лагеря беженцев. Из разговора понятно, что уходить они не намерены.
Следующие наши действия – ждать решения польских властей, что нам делать вечером и ночью. Если ответа мы не услышим, будем думать над планом «Б». Сейчас мы тут и мы ждем, откроют ли нам границу, будет ли принято по нам официальное решение. Что будет дальше, я не знаю. Сейчас здесь три тысячи человек, много женщин и детей, и состояние у них не самое лучшее. Если полиция пойдет на нас, мы не будем уходить. Мы не вернемся в лагерь. Будем здесь столько, сколько понадобится. Два-три дня. Будем держаться до последнего.
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