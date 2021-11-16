Пётр Петровский: «Почему беженцы идут именно белорусским путём? Потому что наименее опасно, я бы сказал, даже безопасно»
Новости Беларуси. К ситуации на границе. Политолог Петр Петровский в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет, как можно оценить действия польской стороны с точки зрения международного права.
Ольга Шерснева, СТВ:
Как вы оцениваете обстановку на границе? Сегодня она стала более серьезной. Беженцы пытались прорваться, поляки применили слезоточивый газ, водометы.
«Итогом событий сегодня явилась полная дискредитация и имиджевая потеря вообще Европейского союза и Польши»
Петр Петровский, политолог:
То, что делала сегодня польская сторона – это в принципе нарушение международного права, потому что они применяли спецсредства в отношении людей, находящихся на белорусской территории. Второй момент немаловажный я бы отметил – это то, что Польша нарушает международное соглашение. Прежде всего это Женевская конвенция и это Дублинские соглашения. Напомню, что Польша является членом Европейского союза и обязана принять данных граждан. С одной стороны и с другой стороны рассмотреть их заявки на предоставление статуса беженца. Любопытно, что Европейский союз, руководство Европейского союза не препятствует нарушениям законодательства, нарушениям прав человека, которые они так лелеют и требуют их продвижения вне границ Европейского союза. Эти действия сегодня по попытке прорыва к границе беженцами являются следствиями а) накопления беженцев и б) провокации польских спецслужб. Понятно, что Польше нужна эскалация, нужно насилие, нужна демонстрация каких-то фейковых угроз. Во-первых, чтобы скормить внутри самой Польши, своим гражданам незаменимость существующих властей. Мы знаем, рейтинг у них падает. С другой стороны, это торг с тем же самым Брюсселем. Европейский союз настаивает на том, что Польша нарушила свои обязательства в рамках ЕС и хочет ограничить из-за судебной реформы, из-за других конституционных реформ Польшу в субсидиях, в предоставлении ковидных средств. Идет огромнейший торг. В этом торге беженцы оказались заложниками. Итогом событий сегодня явилась полная дискредитация и имиджевая потеря вообще Европейского союза и Польши, в частности, как оплот якобы прав человека и демократии. В этой ситуации только переговоры, только диалог могут преодолеть это все. Но то, что вчера Меркель пообщалась с Лукашенко, а до этого Жозеп Боррель пообщался с Владимиром Макеем, демонстрирует, что уже по польскому вопросу нет единства.
Ольга Шерснева:
Смотрите, давайте вернемся к разговору Президента и Меркель. Как вы считаете, вот эти переговоры, общение – какие перспективы вообще они несут в разрешении миграционного кризиса.
«Разделение беженцев на правильных и неправильных – это проблема Европейского союза»
Петр Петровский:
Мой взгляд опять же – воля на стороне Европейского союза. Беларусь свои обязательства выполняет. Я напомню, что весь миграционный кризис начался после того, как Польша и Европейский союз в целом ввели санкции против Беларуси, особенно экономические санкции, и заблокировали небо. И понятно, что в этих условиях беженцы с Ближнего Востока, с Центральной Азии, с Северной Африки выбрали наименее опасный и наиболее продуктивный, быстрый путь проникновения в Германию. То, что Европейский союз произвел фактическую сегрегацию, разделение беженцев на правильных и неправильных – это проблема Европейского союза. Что он фактически демонстрирует какой-то культурный, не знаю, какой, расизм и ксенофобию. Ведь посмотрите, за сутки только Италия принимает 800 беженцев. А почему-то главными врагами стали беженцы на белорусско-польской границе для Европейского союза. Что должен сделать Европейский союз? Если они не могут угомонить Польшу, то есть не имеют власти над Польшей и готовы закрыть глаза на то, что Польша нарушает собственные обязательства в рамках ЕС – пусть принимает через авиасообщение этих беженцев. Прятаться, как страус в песок, от этого кризиса, как делают многие в Европейском союзе, не получится. Будет накапливаться количество этих беженцев, они никуда не хотят уезжать, и будут прорывы эти увеличиваться.
Ольга Шерснева:
На белорусской границе работают журналисты из 34 стран, и мы дали беспрепятственную возможность освещать события, но сегодня мы видим несколько информационных провокаций со стороны Euronews, Sky News. О чем это говорит? Как можно оценить такие действия зарубежных СМИ?
Польские эксперты говорят, что в КНДР более демократично, нежели внутри польских СМИ
Петр Петровский:
Остается же факт фактом, что средства массовой информации, которые хотят с польской стороны транслировать ситуацию, – их задерживают, их не пускают. Про это никто не говорит в Европейском союзе. И это демонстрирует всю глубину свободы слова в рамках ЕС, в рамках западного мира. Нас называют кровавым режимом и последней диктатурой Европы. Но это последняя диктатура Европы дала свободу работы, свободу действия журналистам. Если мы откроем польские средства массовой информации, то это ужасная пропаганда, которую некоторые польские эксперты сравнивают с пропагандой КНДР, говоря, что в КНДР более демократично, нежели внутри польских средств массовой информации.
Ольга Шерснева:
Смотрите, беженцы появляются в Европе с разных сторон. Миграционные пути разнообразны. Насколько сегодня белорусский путь является привлекательным для беженцев или они уже считают, что нужно переориентироваться?
Петр Петровский:
Ведь вопрос в том, что беженцы скопились в одной точке белорусско-польской границы, их там не пускают. Это не означает, что в других частях и белорусско-польской, и белорусско-литовской, и белорусско-латвийской границ беженцы не проходят. Как раз факты говорят о другом. Только за первую неделю ноября, несмотря на чрезвычайный режим, который ввела Польша вдоль границы, в Германии было более 900 беженцев с белорусской территории зафиксировано. То есть на самом-то деле то, что Польша делает вот эту картинку из лагеря беженцев, эскалацию, – это чисто политтехнологии. Второй момент. Почему беженцы идут именно белорусским путем? Потому что наименее опасно, я бы сказал, даже безопасно. Смотрите, вы покупаете билет в Багдаде, в Дамаске, в Бейруте, в Каире и прямо летите до Минска.