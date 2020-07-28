Прямой эфир

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»

28 июля 2020 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью в 90 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-1

Новинка появится уже в сентябре. Подобные разработки позволят предприятию сохранить конкуренцию на рынке. 28 июля завод в Жодино посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-4

БелАЗ сейчас – это уже мировой бренд. При нынешней конъюнктуре, чтобы удержать планку и не проиграть битву конкурентам, уже идет сборка новых видов техники.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-7

Так, новый электросамосвал – это первый опыт в горной промышленности. Подобная машина есть в Японии, но ее грузоподъемность лишь 50 тонн. Главный плюс для предприятий в переходе на электро – это экономия за счет разницы цены на топливо и электричество.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-10

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии. Опять же это будет комбинированный вариант, гибрид, то есть машина, которая может одновременно использовать два источника это обычный дизельный двигатель и энергия. Соответственно, будут стоять накопители энергии, и энергия будет передаваться для движения карьерного самосвала. Задача стоит, чтобы в этом году завершить все опытно-конструкторские работы, а со следующего года уже начать производить и поставлять новую технику нашему потребителю.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-13

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Специфика работы БезАЗа напрямую зависит от состояния дел в горнодобывающей отрасли в мире. Поэтому вот эта цикличность работы предприятия, то есть обязательно через определенный промежуток времени присутствуют спады в работе предприятия. Но мы понимаем, что уже со второго полугодия с августа, с сентября начнется постепенный рост, который будет дальше продолжен.

Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»-16

После знакомства с производством председатель Миноблисполкома пообщался с трудовым коллективом. Вопросы сотрудников касались не только предприятия, но и города в целом. Белазовцы попросили бассейн, также подняли вопрос реконструируемой дороги Р53, ведущей в Борисов. Заводчане предложили пустить ее в обход Жодино. Александр Турчин пообещал учесть все замечания и решить вопросы в пользу горожан.

# Предприятия Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов
28 июля 2020 17:16

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»
28 июля 2020 17:09

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?
28 июля 2020 16:54

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?