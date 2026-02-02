Пёс Дарк – в нашей студии! Познакомились с четвероногим героем и пообщались с кинологами

Номинант в категории «Главная роль в спасении человеческих жизней» – пес Дарк. Пушистый супергерой, настоящий профессионал кинологической службы МЧС, за плечами которого десятки спасенных жизней. А рядом всегда человек, для которого Дарк не просто напарник, а настоящий друг. О том, как живут, тренируются и отдыхают четвероногие бойцы, узнали у Арслана Сехетова, начальника кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС. Также в студии «Нового утра» на РТР Беларусь – Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС. И знаменитый пес Дарк собственной персоной. Четвероногий герой! Какие достижения у лабрадора-спасателя Дарка?

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС:

Дарк – поисково-спасательная собака породы лабрадор-ретривер, так как показывает практика, не все знают, что это за порода. Дарку 5 лет. В свободное время от несения службы Дарк может позволить себе некоторые вольности: схитрить где-то, сделать вид, что не понял моего требования. А вообще по характеру Дарк дружелюбный, послушный, уверенный себе пес. Терпеливый, у него отсутствует агрессия к людям. Надежный партнер и товарищ. Юрий Царев, ведущий:

Чем он особенно запомнился в вашей службе, какие у него достижения?

Сергей Язинский:

Дарк – настоящий профессионал. Мы работали с ним и в Турции, и в Мьямне. Всегда волнительно, когда он помогает искать живых людей под завалами. Юлия Самусенко, ведущая:

В чем, на ваш взгляд, заключается незаменимость именно собаки-спасателей? Ведь сейчас есть современная техника. Почему именно собаки? Почему в спасательных операциях эффективнее собаки, а не специальная современная техника?

Арслан Сехетов, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС:

Можно привести несколько критериев, почему собаки. В первую очередь, у собаки обоняние многократно выше, чем у человека. Если мы берем наше направление – поиск людей под завалами – это первое. Второе, если мы работаем под завалами, это может быть конструкция различных сложностей. Есть места, где человек просто не долезет физически. Собаки наши маневренные, они могут спокойно где-то долезть. Плюс собаки имеют небольшой вес, 20-40 килограммов. Это гораздо меньше человека. И процент, что собака, пострадает под завалами, минимизируется. Собака может более продолжительно работать, чем тот же прибор или человек. Когда собака физически готова, она готова работать на протяжении более долгого времени, чем тот же прибор. Дарк не просто поисково-спасательный пес, он удостоен отдельной награды. Как Дарк получал медаль из рук министра МЧС Беларуси

Сергей Язинский:

19 января из рук министра МЧС Вадима Ивановича Синявского Дарк был удостоен медали «За верную службу». Данная медаль символизирует важность работы животных в поисково-спасательных операциях. Для меня данная награда – это стимул дальше развивать рабочие качества у собаки. Юрий Царев:

Что Дарка отличает от других профессионалов? Потому что 10 собак в кинологической службе. Арслан Сехетов:

Все наши собаки уникальны, и все собаки индивидуальны. Дарк участвовал в двух операциях – это Мьянма и Турецкая Республика. Это на данный момент один из наших самых титулованных псов. Белорусские кинологи могут забрать вашего питомца в гостиницу для собак! Юрий Царев:

Кинологическая служба наших спасателей оказывает такую услугу, как просто взять собаку в собачий отель.

Арслан Сехетов:

Совершенно верно. Есть у нас такая услуга, называется гостиница для собак, мы оказываем услуги на платной основе населению. Правда, определенной породы. Мы не берем собак декоративных пород, потому что у нас вольеры адаптированы только для собак средних пород. Любой желающий может оставить свою собаку, убывая в отпуск. Просто созваниваются, номера телефонов есть. Приезжают, пишется заявление, заключается договор, собачка поступает к нам в гостиницу, человек спокойно проводит свой отпуск. Крыса из Индонезии может определять туберкулез по запаху

Юрий Царев:

Вы не только оказываете услуги населению по помощи, по содержанию собак, есть еще и премия, которая выдается питомцам, «Мой ласковый и нужный зверь». Арслан Сехетов:

Премия эта организована уже не первый год, но мы впервые в ней участвуем. Там участвуют не только собаки, там участвуют животные, наиболее отличившиеся или которые доказали свою помощь людям.