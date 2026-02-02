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Общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии

02 февраля 2026 11:02
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Масштабная общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии. Не вышли на маршрут автобусы во всех крупных городах, таких как в Берлин, Гамбург, Бремен, Кельн и Дюссельдорф. Акция протеста затронула миллионы пассажиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии-2

По данным крупнейшего профсоюза страны, в стачке принимают участие около 100 тысяч сотрудников автотранспортных компаний. Они требуют сокращения рабочего времени, увеличение перерывов на отдых, а также повышение выплат за работу в ночное время и выходные дни. 

Из-за тяжелых условий труда в отрасли возник дефицит сотрудников. С помощью стачки профсоюз намерен добиться от работодателей во всех 16 федеральных землях значительных уступок на текущем раунде переговоров.

# Германия # Забастовка

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