Масштабная общенациональная забастовка приостановила движение общественного транспорта по всей Германии. Не вышли на маршрут автобусы во всех крупных городах, таких как в Берлин, Гамбург, Бремен, Кельн и Дюссельдорф. Акция протеста затронула миллионы пассажиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным крупнейшего профсоюза страны, в стачке принимают участие около 100 тысяч сотрудников автотранспортных компаний. Они требуют сокращения рабочего времени, увеличение перерывов на отдых, а также повышение выплат за работу в ночное время и выходные дни.

Из-за тяжелых условий труда в отрасли возник дефицит сотрудников. С помощью стачки профсоюз намерен добиться от работодателей во всех 16 федеральных землях значительных уступок на текущем раунде переговоров.