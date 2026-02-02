Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами

Беларуси и Бразилии нужно более интенсивно выстраивать отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 2 февраля, на встрече с послом этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году наш товарооборот с Бразилией составил около 650 миллионов долларов, за 11 месяцев 2026 года показатель вырос до 765 миллионов. Динамика положительная. Основные экспортные позиции – удобрения, специализированная аппаратура, а также ткани. Как отметил Президент, основа для сотрудничества – экономика. Александр Лукашенко предложил выбрать ряд взаимовыгодных и интересных сторонам направлений, и углубить кооперацию, тем более что взгляды наших стран на миропорядок и мироустройство совпадают. В этой связи глава нашего государства выразил политическую поддержку лидеру Бразилии – в этом году в стране пройдет избирательная кампания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бразилия переживает важный политический момент. Насколько я информирован, в этом году у вас состоятся всеобщие выборы. Вы будете избирать всех, кого только можно. Откровенно говоря, я в этом вам не завидую, потому что это тяжелый период. Но мы очень переживаем за то, чтобы нынешний Президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я также информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах. Мы всячески будем способствовать тому, если это нужно будет для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной и мирной обстановке, в интересах бразильского народа. Если это нужно будет.