Католики Беларуси отмечают Сретение Господне

Во всех костелах Беларуси проводятся праздничные богослужения и освящаются свечи. Верующие бережно хранят их на протяжении всего года и зажигают, когда обращаются с молитвой к Христу в тяжелые для себя минуты. Сретенские свечи называют еще и громничными, так как их зажигают во время грозы, сопровождаемой сильным ветром, молниями и раскатами грома, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. Благодаря этому праздник Сретения Господня получил свое второе название – Громницы.