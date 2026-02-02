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Католики Беларуси отмечают Сретение Господне

02 февраля 2026 08:51
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Католическая церковь отмечает Сретение Господне. В этот день Божья Матерь впервые принесла в храм маленького Иисуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католики Беларуси отмечают Сретение Господне-2

Во всех костелах Беларуси проводятся праздничные богослужения и освящаются свечи. Верующие бережно хранят их на протяжении всего года и зажигают, когда обращаются с молитвой к Христу в тяжелые для себя минуты. Сретенские свечи называют еще и громничными, так как их зажигают во время грозы, сопровождаемой сильным ветром, молниями и раскатами грома, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. Благодаря этому праздник Сретения Господня получил свое второе название – Громницы.

# Католики Беларуси

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