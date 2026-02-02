Бразилия надеется на возобновление сотрудничества Беларуси с компанией Embraer – Клингл

Беларуси и Бразилии нужно более интенсивно выстраивать отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 2 февраля, на встрече с послом этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразилия традиционно входит в десятку важнейших торговых партнеров нашей страны. Это крупнейшее государство Латинской Америки с емким рынком. Впрочем, высококонкурентным и непростым. Потому одна из ключевых задач, которая стоит перед белорусскими производителями и дипломатами, – выработка долгосрочной стратегии деятельности.

Как отмечал ранее наш посол в Бразилии, проводником экономических интересов Беларуси являются не столько федеральные, сколько местные исполнительные органы и бизнес. Активно развивается и межпарламентское взаимодействие, сотрудничество на международной арене, в частности – БРИКС. Как поделился по итогам встречи с Президентом посол, сегодня обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия. В том числе вопрос возобновления сотрудничества Беларуси и Embraer – авиастроительным конгломератом Бразилии.