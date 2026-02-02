Бразилия надеется на возобновление сотрудничества Беларуси с компанией Embraer – Клингл
Беларуси и Бразилии нужно более интенсивно выстраивать отношения. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, 2 февраля, на встрече с послом этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами.
Бразилия традиционно входит в десятку важнейших торговых партнеров нашей страны. Это крупнейшее государство Латинской Америки с емким рынком. Впрочем, высококонкурентным и непростым. Потому одна из ключевых задач, которая стоит перед белорусскими производителями и дипломатами, – выработка долгосрочной стратегии деятельности.
Как отмечал ранее наш посол в Бразилии, проводником экономических интересов Беларуси являются не столько федеральные, сколько местные исполнительные органы и бизнес. Активно развивается и межпарламентское взаимодействие, сотрудничество на международной арене, в частности – БРИКС. Как поделился по итогам встречи с Президентом посол, сегодня обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия. В том числе вопрос возобновления сотрудничества Беларуси и Embraer – авиастроительным конгломератом Бразилии.
Бернард Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:
Мы надеемся это сотрудничество возобновить. Конечно, здесь все зависит не только от Беларуси и Бразилии. Здесь нужно рассматривать в целом политический контекст. Нам кажется, что нам удастся преодолеть остающиеся проблемы, потому что мы считаем, что сотрудничество между Беларусью и Embraer будет взаимовыгодным. Мы производим самые лучшие самолеты, а Беларусь готова предложить нам очень большой рынок – пространство не только в Беларуси, но и СНГ.
Отметим, авиакомпания «Белавиа» активно использует бразильские самолеты для среднемагистральных рейсов. Также Бразилия заинтересована в наращивании поставок наших калийных удобрений.