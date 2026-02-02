«Самое распространённое киберпреступление – это мошенничество». Напоминаем, что нужно знать об уловках

Большую часть времени мы проводим в интернете. В современном мире гаджеты стали не просто средством связи, а доступным и оперативным источником информации. Это учитывают и киберпреступники. Каждый раз они придумывают новые схемы для личной выгоды.

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Половина преступлений в сфере киберпреступности пришлось на мошенничество. Чуть меньше, около 38 % от общего количества, пришлось на хищение имущества путем идентификации компьютерной информации. Самое распространенное киберпреступление – это мошенничество.

Создание фишинговых ссылок – один из способов обмануть доверчивых пользователей. В качестве удочки – фейковый интернет-сайт с различными товарами и услугами. Можно даже что-то приобрести, но вот забрать покупку вряд ли получится. И сумма денег на карте не останется прежней. Дмитрий Стасюлевич:

Пользователи на различных площадках находят объявление о продаже какого-либо товара по заниженной стоимости, переводят предоплату, однако в итоге не получают ни деньги, ни товар.