«Самое распространённое киберпреступление – это мошенничество». Напоминаем, что нужно знать об уловках

Большую часть времени мы проводим в интернете. В современном мире гаджеты стали не просто средством связи, а доступным и оперативным источником информации. Это учитывают и киберпреступники. Каждый раз они придумывают новые схемы для личной выгоды.
Большую часть времени мы проводим в интернете. В современном мире гаджеты стали не просто средством связи, а доступным и оперативным источником информации. Это учитывают и киберпреступники. Каждый раз они придумывают новые схемы для личной выгоды.
Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:
Половина преступлений в сфере киберпреступности пришлось на мошенничество. Чуть меньше, около 38 % от общего количества, пришлось на хищение имущества путем идентификации компьютерной информации. Самое распространенное киберпреступление – это мошенничество.
Создание фишинговых ссылок – один из способов обмануть доверчивых пользователей. В качестве удочки – фейковый интернет-сайт с различными товарами и услугами. Можно даже что-то приобрести, но вот забрать покупку вряд ли получится. И сумма денег на карте не останется прежней.
Дмитрий Стасюлевич:
Пользователи на различных площадках находят объявление о продаже какого-либо товара по заниженной стоимости, переводят предоплату, однако в итоге не получают ни деньги, ни товар.
Еще один распространенный современный вид мошенничества – вишинг. Это звонки на городские телефоны, на мобильные, на мессенджеры. Злоумышленники представляются работниками либо правоохранительных органов, либо сотрудниками банковских организаций, коммунальных служб. Словно психологи, они умело ведут беседу и быстро анализируют полученную информацию.
Дмитрий Стасюлевич:
Под различными предлогами они получают паспортные данные, реквизиты банковских карт и так далее, похищают деньги либо вынуждают путем обмана, запугивания потерпевших переводить самостоятельные деньги на подконтрольные злоумышленникам счета.
Стоит учесть, что злоумышленники при использовании такого способа совершения преступления, как звонки, используют и методы социальной инженерии. Готовятся к совершению звонков, собирают какие-то данные о пользователях. Перед звонком уже знают имя, фамилию, возможно, место работы и так далее.
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