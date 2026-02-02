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Медведев отметил важность исключения угрозы реванша со стороны Украины

02 февраля 2026 10:41
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Медведев отметил важность исключения угрозы реванша со стороны Украины-0

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза со стороны Украины должна быть полностью устранена независимо от будущих границ этой страны. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, главная цель устойчивости международных отношений – «исчезновение» нынешнего политического режима в Киеве, который он назвал антироссийским.

«Для устойчивости международных отношений исключительно важно, чтобы политический режим – подчеркиваю, не государство, а политический режим, который в настоящий момент существует на Украине, даже не персонифицированный в каком-то из людей, – он просто исчез», – сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что Украина не должна представлять угрозу после окончания боевых действий, особенно при поддержке западных стран. Медведев при этом отметил, что время покажет, что будет дальше.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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