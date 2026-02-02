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Новости по тегу #Арслан Сехетов

Пёс Дарк – в нашей студии! Познакомились с четвероногим героем и пообщались с кинологами
02 февраля 2026 09:30

Пёс Дарк – в нашей студии! Познакомились с четвероногим героем и пообщались с кинологами

Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»
27 января 2026 15:25

Сотни спасённых жизней – рассказываем о кинологической службе РОСН «ЗУБР»

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»
22 января 2026 15:12

Как тренируют служебных собак – рассказал начальник кинологической службы РОСН «ЗУБР»

Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила
18 января 2025 13:29

Купание в проруби на Крещение: спасатели назвали важные правила

«Находили нарушителей на дальности следа более 15 км». Как готовят служебных собак
18 марта 2020 07:13

«Находили нарушителей на дальности следа более 15 км». Как готовят служебных собак