Новости по тегу #Арслан Сехетов

Дарк – настоящий профессионал. Он спасал людей из под завалов в Турции и Мьянме.
В 2023 году боевая команда с четвероногими напарниками выезжала в Турцию. Оказывали помощь людям, оказавшимся под завалами. В начале 2025 года выезжали в Мьянму после крупного землетрясения.
Мы тренируем собак на живого человека. Наши тренировки строятся с маленького возраста. На тренировках мы стараемся использовать мужчин, девушек, школьников, потому что каждый человек уникальный, у каждого свой запах.
«Главное правило – оценить состояние здоровья. Потому что не рекомендовано окунаться в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, с проблемами сердечно-сосудистой системы или ослабленным иммунитетом».
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07