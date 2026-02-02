Турчин принимает участие в заседании Совета Министров Союзного государства в Москве

От торгового сотрудничества до учреждения новой наднациональной структуры. Об этом сегодня, 2 февраля, идет речь на заседании Совета Министров Союзного государства Беларуси и России в Москве. Нашу делегацию во главе с премьер-министром торжественно встретили в аэропорту Внуково, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка заседания включает 14 вопросов. Конечно же, главная тема – экономическое взаимодействие. Кроме этого, на встрече примут решение о наделении белорусской и российской продукции статусом Союзного товара. Такая маркировка откроет новые возможности для производителей на общем рынке.

Приоритетное внимание – выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026-го. Это дорожная карта была утверждена высшим Госсоветом интеграционного объединения два года назад в Санкт-Петербурге.