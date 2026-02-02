Прямой эфир

Турчин принимает участие в заседании Совета Министров Союзного государства в Москве

02 февраля 2026 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От торгового сотрудничества до учреждения новой наднациональной структуры. Об этом сегодня, 2 февраля, идет речь на заседании Совета Министров Союзного государства Беларуси и России в Москве. Нашу делегацию во главе с премьер-министром торжественно встретили в аэропорту Внуково, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин принимает участие в заседании Совета Министров Союзного государства в Москве-2

Повестка заседания включает 14 вопросов. Конечно же, главная тема – экономическое взаимодействие. Кроме этого, на встрече примут решение о наделении белорусской и российской продукции статусом Союзного товара. Такая маркировка откроет новые возможности для производителей на общем рынке.

Приоритетное внимание – выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026-го. Это дорожная карта была утверждена высшим Госсоветом интеграционного объединения два года назад в Санкт-Петербурге. 

# Международная политика # Беларусь-Россия # Союзное государство # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко проводит встречу с послом Бразилии Бернардом Клинглом
02 февраля 2026 08:46

Лукашенко проводит встречу с послом Бразилии Бернардом Клинглом

Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?
01 февраля 2026 17:58

Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?

Муковозчик: в Европе – паралич политической воли и деменция аналитического мышления
30 января 2026 17:20

Муковозчик: в Европе – паралич политической воли и деменция аналитического мышления