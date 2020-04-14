Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов

Новости Беларуси. Предприятия Минской области временно перепрофилированы для пошива медицинских изделий. Сейчас за день выпускают более 200 тысяч масок и марлевых повязок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия Минской области временно перепрофилированы для пошива медицинских изделий. Сейчас за день выпускают более 200 тысяч масок и марлевых повязок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На выпуск медицинских масок и специальных комбинезонов перешли пять предприятий Минской области.
Только одно из них в Узденском районе шьет до 1 000 одноразовых комбинезонов для медицинских работников. Все они из специализированного натурального материала отечественного производства. Как и медицинские маски, которых выпускают до 15 000 за смену. Также шьют и многоразовые маски.
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Специальные учреждения присоединяются к этому производству. Например, Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей полностью обеспечивает своих работников и учащихся средствами безопасности.
Людмила Шибко, главный инженер предприятия:
Перепрофилироваться у нас получилось быстро. У нас раскройный участок трудится в двухсменном режиме, работают где-то 30 человек. И швейный участок, на котором работают где-то 120 человек.
Алена Явсюк, директор Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Дети проходят производственное обучение в оборудованной швейной мастерской, которая необходимое оборудование и материалы все имеет. И мы решили пошить маски. Изначально мы пробовали из марли, потом попробовали из хлопчатобумажного материала.
В лицее маски шьют в две смены. Ежедневно на производстве работают около двух десятков студентов.