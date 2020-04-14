Прямой эфир

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов

14 апреля 2020 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предприятия Минской области временно перепрофилированы для пошива медицинских изделий. Сейчас за день выпускают более 200 тысяч масок и марлевых повязок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-1

На выпуск медицинских масок и специальных комбинезонов перешли пять предприятий Минской области.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-4

Только одно из них в Узденском районе шьет до 1 000 одноразовых комбинезонов для медицинских работников. Все они из специализированного натурального материала отечественного производства. Как и медицинские маски, которых выпускают до 15 000 за смену. Также шьют и многоразовые маски.

Читайте также:

Можно ли кормить грудью ребёнка маме с COVID-19 и какие сейчас правила в роддомах?

В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси

Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-7

Специальные учреждения присоединяются к этому производству. Например, Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей полностью обеспечивает своих работников и учащихся средствами безопасности.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-10

Людмила Шибко, главный инженер предприятия:
Перепрофилироваться у нас получилось быстро. У нас раскройный участок трудится в двухсменном режиме, работают где-то 30 человек. И швейный участок, на котором работают где-то 120 человек.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-13

Алена Явсюк, директор Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Дети проходят производственное обучение в оборудованной швейной мастерской, которая необходимое оборудование и материалы все имеет. И мы решили пошить маски. Изначально мы пробовали из марли, потом попробовали из хлопчатобумажного материала.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-16

В лицее маски шьют в две смены. Ежедневно на производстве работают около двух десятков студентов.

Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов-19

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
14 апреля 2020 15:03

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?
14 апреля 2020 15:00

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире
14 апреля 2020 14:32

«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире