Пять предприятий Минской области перешли на пошив медицинских масок и спецкомбинезонов

Новости Беларуси. Предприятия Минской области временно перепрофилированы для пошива медицинских изделий. Сейчас за день выпускают более 200 тысяч масок и марлевых повязок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На выпуск медицинских масок и специальных комбинезонов перешли пять предприятий Минской области.

Специальные учреждения присоединяются к этому производству. Например, Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей полностью обеспечивает своих работников и учащихся средствами безопасности.

Людмила Шибко, главный инженер предприятия:

Перепрофилироваться у нас получилось быстро. У нас раскройный участок трудится в двухсменном режиме, работают где-то 30 человек. И швейный участок, на котором работают где-то 120 человек.

Алена Явсюк, директор Узденского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:

Дети проходят производственное обучение в оборудованной швейной мастерской, которая необходимое оборудование и материалы все имеет. И мы решили пошить маски. Изначально мы пробовали из марли, потом попробовали из хлопчатобумажного материала.