«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Прямые эфиры – это всегда волнительно. Даже в последнее время бывают разные ситуации и у корреспондентов, и у наших коллег, которые выходят в прямом эфире. Кому-то становится даже плохо во время эфира. И это ведь всегда очень опасно и очень ответственно. А бывали ли в Вашей творческой судьбе какие-то истории или казусы в прямом эфире?

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног

Лариса Гринько, телеведущая:

Ну да. У меня была история, когда я раскашлялась, допустим. Бывает какой-то спазм. Может, кто-то оттуда, с той стороны экрана на меня не так посмотрел. И, в общем, я кашляю 10 секунд, 20 секунд. И я не могу остановиться. И никто из моих коллег не принёс стакан воды! Были добегания в эфир – когда уже пошло время эфира, а ты вбегаешь, запыхавшись – такое было. Но это, всё-таки, мелочи, которые даже не стоит вспоминать.