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Минздрав: в Беларуси Covid-19 выявлен у 27 граждан

14 марта 2020 12:17
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Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика. 

Как сообщает Минздрав, всего для меднаблюдения и санэпид мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 учащихся и преподавателей БГУ. 

К настоящему моменту в Беларуси Covid-19 зарегистрирован у 27 человек, трое уже выписаны. Отмечается, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных – удовлетворительное. 

Ранее стало известно, что группа студентов БГУ была госпитализирована для проверки на Covid-19.

В университете проводилась обработка «контактов второго уровня» – подробности здесь

# Коронавирус # общество

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