Минздрав: в Беларуси Covid-19 выявлен у 27 граждан

Новости Беларуси. Предварительный тест на коронавирус дал положительный результат у пяти студентов БГУ. Проводится уточняющая диагностика.

Как сообщает Минздрав, всего для меднаблюдения и санэпид мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 учащихся и преподавателей БГУ.

К настоящему моменту в Беларуси Covid-19 зарегистрирован у 27 человек, трое уже выписаны. Отмечается, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных – удовлетворительное.

Ранее стало известно, что группа студентов БГУ была госпитализирована для проверки на Covid-19.