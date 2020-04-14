Можно ли кормить грудью ребёнка маме с COVID-19 и какие сейчас правила в роддомах?

Новости Беларуси. В Беларуси регистрировать в день порядка 400 новых случаев заражения коронавирусом, возможно, будут еще на протяжении двух-трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры 14 апреля озвучил Минздрав во время онлайн-стрима.
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Задавали вопросы профильным специалистам и мамы, в том числе и будущие. Беременных интересовало, какая сейчас специфика работы в роддомах и какие есть ограничительные меры. Навещать пациенток пока не разрешается, а вот передавать вещи медиками не запрещено. График приема необходимого в учреждениях даже расширили. Ограничены сейчас партнерские роды.
Был и вопрос на тему грудного вскармливания с учетом, если у мамы подтвержден COVID-19.
Татьяна Бурдь, главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:
Почему мы не рекомендуем кормить грудным молоком в таком случае? Потому что мама принимает лекарственные препараты, а они могут попасть через молоко ребенку. Поэтому на период заболевания мы рекомендуем воздержаться от вскармливания.
Диана Мардас, врач акушер-гинеколог:
Если мы помним, что это лекарственное средство совместимо с ГВ, ценность грудного вскармливания, однозначно, очень высока. У всех мам, у которых нет никаких симптомов, продолжайте спокойно. Принципы поддержки грудного вскармливания все также существуют.
Мамы, у которых есть легкое подозрение, помните, что есть защита, есть маски, есть дистанцирование, которое можно соблюдать, средства гигиены, которые вы будете использовать. Скажу, что ни в коем случае (это уже из того, что я слышу в сообществе будущих мам) нельзя обрабатывать грудь всякими антисептическими средствами.
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Задать свой вопрос мог любой желающий. Следующий онлайн-стрим Минздрав проведет вместе со специалистами ЖКХ и Министерства образования.