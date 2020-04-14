Можно ли кормить грудью ребёнка маме с COVID-19 и какие сейчас правила в роддомах?

Новости Беларуси. В Беларуси регистрировать в день порядка 400 новых случаев заражения коронавирусом, возможно, будут еще на протяжении двух-трех недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры 14 апреля озвучил Минздрав во время онлайн-стрима. В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом в каждой области Беларуси

Задавали вопросы профильным специалистам и мамы, в том числе и будущие. Беременных интересовало, какая сейчас специфика работы в роддомах и какие есть ограничительные меры. Навещать пациенток пока не разрешается, а вот передавать вещи медиками не запрещено. График приема необходимого в учреждениях даже расширили. Ограничены сейчас партнерские роды. Был и вопрос на тему грудного вскармливания с учетом, если у мамы подтвержден COVID-19.

Татьяна Бурдь, главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

Почему мы не рекомендуем кормить грудным молоком в таком случае? Потому что мама принимает лекарственные препараты, а они могут попасть через молоко ребенку. Поэтому на период заболевания мы рекомендуем воздержаться от вскармливания.