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«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

14 апреля 2020 15:03
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Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви подчеркнул, что освящение куличей – это обряд, а жизнь человека намного дороже.

В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-1

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-3

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-5

Так, освящение пасхальной трапезы организуют на улице возле храмов, продумывают и вопрос соблюдения дистанции. Но все-таки встречать главный христианский праздник настоятельно просят дома, особенно это касается пожилых людей.

Митрополит Павел также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. В эти дни лучше оставаться дома и ограничить контакты. А вот вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь пока остается открытым.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-8

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Если будет такая возможность, будут приносить этот Благодатный огонь. Но хочу сказать, что в Израиле на сегодня действует чрезвычайное положение.

Мне, как Патриаршему Экзарху, хочется еще и еще раз с болью в сердце обратиться ко всем верующим людям. Братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание святителю нашему, первосвятителю Патриарху. Воздержитесь в эти дни пасхальные, Страстной седмицы, молитесь дома. Тем более, что сегодня, в отличие от советского периода времени, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения. Надо сказать, и у нас из Кафедрального собора тоже будут транслироваться богослужения.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-11

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов-13

# Коронавирус # общество # Митрополит Минский и Заславский Павел # Фотофакт

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