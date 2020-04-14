«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви подчеркнул, что освящение куличей – это обряд, а жизнь человека намного дороже. В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности. Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Так, освящение пасхальной трапезы организуют на улице возле храмов, продумывают и вопрос соблюдения дистанции. Но все-таки встречать главный христианский праздник настоятельно просят дома, особенно это касается пожилых людей. Митрополит Павел также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. В эти дни лучше оставаться дома и ограничить контакты. А вот вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь пока остается открытым.