«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов
Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви подчеркнул, что освящение куличей – это обряд, а жизнь человека намного дороже.
В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.
Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?
Так, освящение пасхальной трапезы организуют на улице возле храмов, продумывают и вопрос соблюдения дистанции. Но все-таки встречать главный христианский праздник настоятельно просят дома, особенно это касается пожилых людей.
Митрополит Павел также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. В эти дни лучше оставаться дома и ограничить контакты. А вот вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь пока остается открытым.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Если будет такая возможность, будут приносить этот Благодатный огонь. Но хочу сказать, что в Израиле на сегодня действует чрезвычайное положение.
Мне, как Патриаршему Экзарху, хочется еще и еще раз с болью в сердце обратиться ко всем верующим людям. Братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание святителю нашему, первосвятителю Патриарху. Воздержитесь в эти дни пасхальные, Страстной седмицы, молитесь дома. Тем более, что сегодня, в отличие от советского периода времени, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения. Надо сказать, и у нас из Кафедрального собора тоже будут транслироваться богослужения.