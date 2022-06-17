Пьяные тонут чаще. О каких правилах безопасности обязательно нужно знать на отдыхе возле водоёмов?

Июнь в самом разгаре. Столбик термометра стремительно поднимается, а вместе с ним возрастает и желание отдохнуть наедине с природой. Впереди выходные, пора открывать купальный сезон, если вы вдруг еще не успели. Что может быть лучше летнего заплыва по живописной реке? Главное – помнить о безопасности, заигрывать с синей гладью не стоит. О правилах поведения на воде поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС. Какая статистика по несчастным случаям на воде? Александра Каштанова, ведущая:

На календаре 17 июня, купальный сезон официально открыт. Что говорит статистика по несчастным случаям?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Он открыт и на практике, жаркая прошедшая неделя показала, что как только столбик термометра поднялся вверх, все устремились к водоемам. И это не плохо, но к сожалению, как только люди массово начинают выезжать на отдых у реки или у озера, трагическая статистика начинает расти. К сожалению, счет идет на десятки случаев. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, что ни в коем случае, как вы уже сказали, нельзя заигрывать с водной гладью. Необходимо прежде всего выбирать специально оборудованные места. Во-первых, потому что там обследовано дно, там дежурят спасатели ОСВОД, даже если что-то вдруг пойдет не так, оперативно будет вам оказана помощь. Конечно, необходимо соизмерять свои силы с реальностью происходящего. Какие самые распространенные причины трагедии на воде? Юрий Царев, ведущий:

Какие у нас самые распространенные причины трагедии на воде?

Анастасия Швайбович:

Что касается гибели взрослых, это, к сожалению, сопровождение отдыха со спиртными напитками. В общественных местах лучше не употреблять, это безопасно прежде всего для вас. Конечно, не смешивать плавание со спиртными напитками, поскольку алкоголь притупляет внимание, человек не всегда способен адекватно реагировать на ситуацию. Как правило, именно это и приводит к трагическим случаям. Как правильно помогать тонущему? Александра Каштанова:

Из года в год мы встречаемся, проводим эти профилактические беседы, но постоянно происходят такие несчастные случаи. Что делать, если вдруг замечаешь, что тонет человек? Как ему помочь?

Анастасия Швайбович:

Здесь самое главное – сразу позвонить спасателям, если вы в оборудованном месте. А мы надеемся, что только там вы будете плавать, вы зовете спасателей ОСВОД. Если нет, вы стали очевидцем, звоним спасателям по телефону 101, 112 и пытаемся помочь. При этом необходимо помнить о своей безопасности, чтобы помощь не требовалась и вам, и тому, кто тонет. Необходимо понимать, что человек, который тонет, если вы к нему подплываете, будет, пытаясь спастись, опираться на вас, тем самым может утащить вас на дно, поэтому подплывать нужно только сзади, попытаться ухватить его за плечи и таким образом вытащить на берег. Если человек уже без сознания, то органы дыхания, рот должен быть на поверхности, таким образом вы пытаетесь его доставить на берег. Лучше всего и безопаснее для себя бросить спасательный круг или веревку, если у вас есть, тем самым вы себя не будете подвергать опасности. Хотелось бы особое внимание обратить на отдых у водоемов подростков. Родителям необходимо обязательно побеседовать, почему опасно прыгать с мостов и пристаней, это если не ведет к трагическому случаю, то может привести к тому, что человек попадает в больницу, затем может оказаться в инвалидном кресле. Это необходимо четко понимать каждому подростку, чтобы ваш отдых и лето не закончилось такими последствиями. Что касается малышей, то родители находятся на расстоянии вытянутой руки, не у берега, когда ребенок в воде находится, а только за руку. Еще хотелось бы обратить внимание взрослых на то, что опасность для малышей представляет не только озеро и река, но и искусственные водоемы, которые есть вблизи дома, даже бочка с водой может быть опасна. Не подавать ложные сигналы бедствия, не баловаться на воде, потому что все это может привести к трагическим случаям. Юрий Царев:

Можете что-то сказать нашим телезрителям? Потому что надеемся, что лето у нас будет жарким, горячим. Белорусские пляжи на протяжении последних нескольких лет заменяют южные курорты. Что нужно делать нам, чтобы максимально извлечь пользу и выгоду из отдыха, а не стать свидетелем или участником трагедии?