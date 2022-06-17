Церемонию захоронения 144 воинов Красной армии проведут в Минске

Новости Беларуси. В преддверии скорбной даты в истории нашей страны белорусы вспоминают героев Великой Отечественной войны, а также отдают дань уважения и памяти погибшим. На месте бывшего концлагеря «Шталаг 352» вновь зажгутся свечи, а к мемориалу возложат цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имена еще 144 воинов Красной армии, отдавших жизни при защите Отечества, увековечат во время церемонии захоронения. Простятся с красноармейцами со всеми почестями – с участием роты почетного караула и оркестра. Их тела были обнаружены на территории нацистского лагеря для военнопленных. Сегодня в Беларуси каждое такое место захоронения воинов не только сохраняют, но и передают историю младшим поколениям.