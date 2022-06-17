Президент 17 июня направился в Бобруйск. Лукашенко посетит «Белшину» и «Бобруйскагромаш»
Новости Беларуси. Развитие всей промышленной отрасли, переориентация экспорта в условиях санкций и выполнение программы по импортозамещению. Александр Лукашенко 17 июня направился на предприятия Бобруйска – «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начал Президент эту поездку с демонстрации документов от Комитета госконтроля. Очевидные претензии – безхозяйственность и элементарный порядок. Губернатору Могилевской области – Анатолию Исаченко – поручено до января привести в должный вид площадки, которые не планировали показывать Президенту.
В рабочем графике – доклад о финансово-экономических показателях структур, показ новинок. Также запланировано общение с одним из трудовых коллективов.
Отметим, что в промышленной отрасли наметился рост экспорта товаров: по итогам первого полугодия – на 10 %, складские запасы составляют около 70 % от среднемесячного производства, а ожидаемая рентабельность продаж должна составить 8 %. Что касается программы импортозамещения, то с одним из основных торговых партнеров – Россией – реализуется восемь проектов.