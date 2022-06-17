17 июня изобрели Polaroid. Чем ещё известен этот день?

17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Сегодня, 17 июня, отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эти проблемы обычно ассоциируется с регионами Африки, Азии и Австралии. Но касается ли это Беларуси? Превращение в пустыню в обозримом будущем нашей стране не грозит, а вот проблема засух становится острее с каждым годом: со времен интенсивной мелиорации и до нынешних дней наблюдается рост засушливых явлений на Полесье. В Беларуси деградация почв наиболее остро проявилась на из-за осушения торфяников и их интенсивного использования в сельском хозяйстве. Сейчас для сохранения естественных болот с редкими видами растений и животных реализуются международные проекты. С их помощью, начиная с 2013 года, на торфяных землях было создано 15 заказников. А на десяти территориях по всей республике на площади более 14 тысяч гектаров проводят повторное заболачивание. 17 июня в Нью-Йорк привезли статую Свободы

17 июня 1885 года в Нью-Йорк на борту французского парохода прибыла статуя Свободы. Она транспортировалась из Франции в США в разобранном виде: разделенная на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение последующих четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд. Медная статуя богини Свободы была подарена Францией в честь 100-летней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. 17 июня 1940 года в России с неба посыпались монеты

Все мечтают о денежном дожде, и это действительно иногда случается. 17 июня 1940 года в Нижегородской области России возле села Мещеры с неба посыпались серебряные и золотые монеты XVI-XVII веков – всего около 1 000 штук. Оказалось, что во время грозового дождя был размыт клад с монетами. Нахлынувший ураган поднял их в воздух и, к изумлению и радости местных жителей, выбросил в район Мещер. 17 июня Эдвин Лэнд запатентовал Polaroid

В 1979 году 17 июня Эдвин Лэнд запатентовал Polaroid. На это изобретение Эдвина натолкнула его трехлетняя дочь в 1943 году. Лэнд сфотографировал ее, и девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Вместо того, чтобы объяснять дочери, почему это невозможно, Лэнд решил создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки. Первые фотографии, сделанные камерой Лэнда, проигрывали по качеству обычным снимкам. И стоимость изготовления фото была выше, но это никого не останавливало. Уже в 1950 году был продан миллионный ролик пленки. Эпохальная, полностью автоматическая, модель Polaroid SX-70 появилась в продаже в 1972 году. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. Через минуту фотография была готова. В наши дни миллионы людей увлеклись мобильной фотографией, а тогда таким катализатором были камеры Polaroid. 17 июня зоомир отмечает День крокодила