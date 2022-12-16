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Путин прилетит в Минск для переговоров с Лукашенко

16 декабря 2022 07:32
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Стало известно, что президенты Беларуси и России проведут встречи на высшем уровне во Дворце Независимости 19 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин прилетит в Минск для переговоров с Лукашенко-1

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», рабочий день в Минске обещает быть насыщенным. Сперва переговоры в расширенном составе (вместе с правительствами и министрами), а после – разговор один на один. Ожидается, что президенты обсудят реализацию принятых союзных программ. Речь пойдет о торгово-экономическом партнерстве, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, а также сотрудничестве в энергетической сфере.

В фокусе внимания лидеров – вопросы безопасности, ситуация в регионе и мире, совместные меры реагирования на возникающие вызовы. После обмена мнениями Александр Лукашенко и Владимир Путин сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

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# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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