Путин прилетит в Минск для переговоров с Лукашенко

Стало известно, что президенты Беларуси и России проведут встречи на высшем уровне во Дворце Независимости 19 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», рабочий день в Минске обещает быть насыщенным. Сперва переговоры в расширенном составе (вместе с правительствами и министрами), а после – разговор один на один. Ожидается, что президенты обсудят реализацию принятых союзных программ. Речь пойдет о торгово-экономическом партнерстве, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, а также сотрудничестве в энергетической сфере.

В фокусе внимания лидеров – вопросы безопасности, ситуация в регионе и мире, совместные меры реагирования на возникающие вызовы. После обмена мнениями Александр Лукашенко и Владимир Путин сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.