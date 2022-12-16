Игорь Петришенко про фильм «Мы едины»: надеемся, что он увлечёт нашу молодёжь

Новости Беларуси. В Беларуси должно быть качественное и понятное зрителю кино. Это накануне подчеркнул Игорь Петришенко, посещая Национальную киностудию «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трудные для киноиндустрии пандемийные времена государственная поддержка не прекращалась. Лучшая благодарность – выпуск успешной белорусской ленты. Национальный кинопроект «Мы едины», посвященный объединению Беларуси в 1920-1930-е годы, будет готов к маю. Уже приступили к монтажу фильма. В окончательном варианте его продолжительность составит почти два часа.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы надеемся, что этот фильм будет интересен не только поколению более статному, но и, самое главное, он увлечет нашу молодежь. Поскольку они живо интересуются историей, развитием нашей страны. И не только теми позитивными моментами, но и они должны знать, чтить и помнить исторические аспекты, которые не совсем были для нас приемлемыми.