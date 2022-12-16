Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева

Новости Беларуси. В Могилеве продолжается фестиваль для инвалидов. Мероприятие проходит в рамках Союзного государства. 300 человек из 6 областей России и регионов Беларуси приехали в Могилев, чтобы доказать: люди с ограниченными возможностями наделены неограниченным количеством талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярким украшением фестиваля стала выставка декоративного и прикладного искусства. Уже не первый день внимание гостей и участников фестиваля приковано к работам Анатолия Присяжнюка из глубинки Смоленской области. Мужчина увлекается резьбой по дереву ручным лобзиком. В 31 год он потерял пальцы на правой руке, но это не помешало ему приспособиться и остаться верным любимому делу.

Анатолий Присяжнюк, участник фестиваля (Россия):

Приняли нас очень-очень хорошо, культурно, люди гостеприимные. И спасибо вам большое, недарма гавораць, что люди – сябры, друзья.

В программе выступления участников конкурса художественного творчества. В жюри народные артисты и заслуженные деятели культуры. И даже песня без слов, а только жестами, способна дотянуться до самого сердца.

Людмила Николаева, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская Душа»:

Помимо того, что люди обладают ярким талантом, или голос, или какое-то актерское мастерство, энергетика в первую очередь, особенно у языка жестов, потому что у них очень сложная интерпретация, они настолько искренне доносят.