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Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева

16 декабря 2022 06:49
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Новости Беларуси. В Могилеве продолжается фестиваль для инвалидов. Мероприятие проходит в рамках Союзного государства. 300 человек из 6 областей России и регионов Беларуси приехали в Могилев, чтобы доказать: люди с ограниченными возможностями наделены неограниченным количеством талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева-1

Ярким украшением фестиваля стала выставка декоративного и прикладного искусства. Уже не первый день внимание гостей и участников фестиваля приковано к работам Анатолия Присяжнюка из глубинки Смоленской области. Мужчина увлекается резьбой по дереву ручным лобзиком. В 31 год он потерял пальцы на правой руке, но это не помешало ему приспособиться и остаться верным любимому делу.

Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева-4

Анатолий Присяжнюк, участник фестиваля (Россия):
Приняли нас очень-очень хорошо, культурно, люди гостеприимные. И спасибо вам большое, недарма гавораць, что люди сябры, друзья.

Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева-7

В программе выступления участников конкурса художественного творчества. В жюри народные артисты и заслуженные деятели культуры. И даже песня без слов, а только жестами, способна дотянуться до самого сердца.

Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева-10

Людмила Николаева, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская Душа»:
Помимо того, что люди обладают ярким талантом, или голос, или какое-то актерское мастерство, энергетика в первую очередь, особенно у языка жестов, потому что у них очень сложная интерпретация, они настолько искренне доносят.

Мужчина потерял пальцы на правой руке, но делает удивительные работы из дерева-13

Гости мероприятия представят свои творческие программы, выступят с концертами, примут участие в мастер-классах, посетят с экскурсиями памятные места и музеи Могилева.

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# Фестиваль # общество # Анатолий Присяжнюк # Людмила Николаева # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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