В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

Новости Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по стране на сегодня, 16 декабря. Всему виной – сильный снег и ветер. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Местами слабый гололед, а на дорогах гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.