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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

16 декабря 2022 06:32
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Новости Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по стране на сегодня, 16 декабря. Всему виной – сильный снег и ветер. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Местами слабый гололед, а на дорогах гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега-1

Госавтоинспекция напоминает: обеспечен круглосуточный мониторинг состояния дорог. Выведены дополнительные наряды ДПС, которые организуют сопровождение колонн снегоуборочной техники. При этом не стоит забывать о правилах дорожного движения, учитывая непростые погодные условия, которые, кстати, сохранятся и в предстоящие выходные.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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