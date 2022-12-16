В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

Новости Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по стране на сегодня, 16 декабря. Всему виной – сильный снег и ветер. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Местами слабый гололед, а на дорогах гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госавтоинспекция напоминает: обеспечен круглосуточный мониторинг состояния дорог. Выведены дополнительные наряды ДПС, которые организуют сопровождение колонн снегоуборочной техники. При этом не стоит забывать о правилах дорожного движения, учитывая непростые погодные условия, которые, кстати, сохранятся и в предстоящие выходные.
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