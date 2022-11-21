Как развод влияет на детей? Разбираемся с психологами

Развод зачастую сопряжен с тяжелыми переменами, а также поиском нового смысла жизни для всех членов семьи. Поэтому партнеры достаточно часто ищут способы восстановить отношения, нежели их разорвать, особенно если в семье есть дети. Но так не всегда получается.

Галина Швец, детский психолог:

К сожалению, развод – это очень частое явление в нашем обществе. И оно по-разному отражается на детях, на родителях, но очень часто сопровождается негативными переживаниями. Конечно же, меняется структура в семье. Дело в том, что груднички не понимают, что такое развод, но остро чувствуют настроение и эмоциональное состояние родителей.

Юлия Ментюк, психолог:

Школьники примерно до 10-11, у них часто проявляется агрессией, злостью, особенно на того родителя, которого он винит в разводе. И у него возникает ощущение брошенности. Галина Швец:

Дети в дошкольном возрасте также не понимают, что такое развод, но уже чувствуют, что происходят изменения – в том, что один из родителей стал меньше участвовать в воспитании. И это все может отражаться на поведении ребенка, могут появиться проблемы со сном, а также проблемы с едой, плаксивость, капризность.

Кризисы случаются в каждой семье, а причиной часто служит какая-то новая ситуация, которую решить привычными способами уже невозможно. Психологи говорят, что зачастую больше всего страдают мальчики, потому что им не хватает уверенности в себе и сложнее установить контакт с окружающими. Галина Швец:

Подростки несколько по-другому реагируют. Они очень часто не принимают развод родителей и пытаются обвинять одного из родителей. Также у них могут наблюдаться ухудшения в поведения, ухудшается успеваемость в школе, может быть даже депрессия, плохое настроение, агрессия и тяга к наркотикам.

Юлия Ментюк:

В будущем у взрослых, которые перенесли развод в детстве, происходит нарушение проявления агрессии. И из-за этого агрессия участвует во многих наших процессах. Этим людям сложнее выстраивать свои личные границы, выстраивать потенциальные отношения. Самооценка тоже может страдать. Галина Швец:

Нельзя говорить о том, что развод это плохо или хорошо. Потому что часто развод это как единственный выход из ситуации. Юлия Ментюк:

Развод на благо ребенку – когда в семье происходит насилие. Это может быть или физическое насилие, когда кто-то кого-то бьет, или психологическое. Это точно будет на благо ребенка, когда он не будет находиться в такой токсичное среде.