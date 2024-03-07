Пустовой: «Беларусь раскрылась, потому что оказалась в руках нашего Президента. Настоящего мужика»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Почитайте Ветхний Завет. Там сказано: я убрал блудилище, отмыл, солью что-то там посолил, в общем, говорится о том, что, действительно, в каждой женщине раскрывается... Смысл глубокий, философский, сейчас будут, конечно, ерничать насчет этого, но каждая женщина раскрывается только в настоящих мужских руках.

Беларусь раскрылась, потому что оказалась в руках нашего Президента. Настоящего мужика. Заметь, я для себя пометил это, что даже на многих совещаниях Президент, обращаясь к министрам там, не важно, руководителям, ведомствам, депутатскому корпусу, говорит: мужики.

Кто-нибудь из президентов так может говорить? То есть либо вокруг них нет мужиков настоящих, либо они не чувствуют вот этой, знаешь, храбрости, мужского стального стержня нету. А Батька говорит: мужики. Вот говорит, говорит, дает им, а потом, когда самое эмоциональное, самое важное слово: мужики, давайте харэ, короче, дербанить лавэ государственное, а давайте берите голову в руки. Когда пытается донести главную мысль, то есть настолько, что Беларусь – это страна мужественных мужчин и красивых и грациозных женщин. Это же самое важное. И сейчас нам надо понимать, что это не просто даже эпитет литературный, это смысл.

Это отожествление определенной цивилизации. И именно в единый день голосования белорусы голосовали не только за депутатов местного Совета, парламентариев.