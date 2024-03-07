Выставка для всей семьи RoboPark открылась в ТРЦ Palazzo. Рассказываем, что ожидает посетителей

В Минске открылась международная выставка роботов для всей семьи RoboPark. В экспозиции порядка 50 умных машин. Среди инновационных трансформеров есть и домашние питомцы. Они особенно привлекают юных посетителей, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Каждый робот обладает определенным набором навыков. Например, Сан Саныч с радостью готов поддержать диалог и даже умеет танцевать. Здесь же можно совершить путешествие по виртуальной реальности: прокатиться на американских горках, исследовать дно океана и побывать в космосе. Предусмотрен и интерактив. Так, каждый час проходит шоу с молниями. Это лишь часть из программы. Ежегодно организаторы стараются добавить что-то новое.

Елизавета Парих, ведущий экскурсовод международной выставки роботов RoboPark:

У нас появилась новая роботизированная собачка «Юни-3» нового поколения. У нее достаточно много новых функций. Вы ее сможете посмотреть на шоу-программе. Появилось много новых экспонатов. Например, такие как умные шахматы, кинетический песок и многое другое.