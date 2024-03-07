В Минске намерены применить новые методы регулирования дорожного движения на МКАД

Новые методы регулирования дорожного движения намерены применить на МКАД, чтобы снизить аварийность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для этого будут использовать современные технологии. Создадут специальную систему идентификации, управления и информирования водителей.

Минская кольцевая сегодня – одна из самых загруженных столичных магистралей. Поэтому количество аварий здесь достаточно высокое. Статистика неутешительная: почти треть жертв городских ДТП погибают именно на МКАДе. Вместе с тем в Госавтоинспекции отмечают: в городе стало меньше дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Снижается и общее количество пострадавших на дорогах.





Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Есть снижение по ДТП с участием несовершеннолетних на 8 %. Вместе с тем из 68 ДТП в Минске с участием несовершеннолетних треть произошла по вине самих детей. Идет снижение на 1,4 % раненых и на такое же количество ДТП на 4 % снижение. Вместе с тем на 20 % произошло (по сравнению с 2022 годом) увеличение количества погибших граждан в результате ДТП, произошедших в Минске.