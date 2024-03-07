Прямой эфир

В Минске намерены применить новые методы регулирования дорожного движения на МКАД

07 марта 2024 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые методы регулирования дорожного движения намерены применить на МКАД, чтобы снизить аварийность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для этого будут использовать современные технологии. Создадут специальную систему идентификации, управления и информирования водителей.

В Минске намерены применить новые методы регулирования дорожного движения на МКАД-1

Минская кольцевая сегодня – одна из самых загруженных столичных магистралей. Поэтому количество аварий здесь достаточно высокое. Статистика неутешительная: почти треть жертв городских ДТП погибают именно на МКАДе. Вместе с тем в Госавтоинспекции отмечают: в городе стало меньше дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Снижается и общее количество пострадавших на дорогах.

В Минске намерены применить новые методы регулирования дорожного движения на МКАД-4



Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Есть снижение по ДТП с участием несовершеннолетних на 8 %. Вместе с тем из 68 ДТП в Минске с участием несовершеннолетних треть произошла по вине самих детей. Идет снижение на 1,4 % раненых и на такое же количество ДТП на 4 % снижение. Вместе с тем на 20 % произошло (по сравнению с 2022 годом) увеличение количества погибших граждан в результате ДТП, произошедших в Минске.

Если говорить об общественном транспорте, для удобства пассажиров намерены увеличить эксплуатационную скорость троллейбусов и автобусов до 20 километров в час.

# Правила дорожного движения # общество # Денис Ливанович # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка для всей семьи RoboPark открылась в ТРЦ Palazzo. Рассказываем, что ожидает посетителей
07 марта 2024 19:16

Выставка для всей семьи RoboPark открылась в ТРЦ Palazzo. Рассказываем, что ожидает посетителей

«Приобрели новую линию для производства». Как модернизировали хлебопекарню в Свислочи?
07 марта 2024 19:13

«Приобрели новую линию для производства». Как модернизировали хлебопекарню в Свислочи?

«Всё полностью натуральное». В чём уникальность знаменитой плетёнки «Бацькава булка»?
07 марта 2024 19:11

«Всё полностью натуральное». В чём уникальность знаменитой плетёнки «Бацькава булка»?