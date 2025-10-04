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А что со страной будет? Пустовой о показательном примере бесхозяйственности в Городце

04 октября 2025 17:24
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

А что со страной будет? Пустовой о показательном примере бесхозяйственности в Городце-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В каждом районе есть середнячки с неиспользованным потенциалом и медвежьими углами, как Городец. Что называется, глава государства отклонился от маршрута и проехался по полям, не вдоль основных магистралей. 

Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце.

А что со страной будет? Пустовой о показательном примере бесхозяйственности в Городце-4

Такой он, перекресток белорусской действительности. Красивая картинка, а если свернешь с магистрали – другой вид. Это больше всего не терпит Президент – показухи. Ему же не картинка надо, а крепкая страна, как и нам с вами. Поэтому Президент сворачивает туда, где его не ждут.

А что со страной будет? Пустовой о показательном примере бесхозяйственности в Городце-6

Евгений Пустовой:
Конечно, Городец поднимут, но у меня два вопроса. А без вмешательства Президента ситуации нельзя было избежать? И второй, еще более острый. Без Лукашенко-председателя хозяйство, которое было лидером в Союзе, ухудшили. А что со страной без Лукашенко-Президента будет? Случай-то показательный. 

Неужели дефицит патриотов дела на перекрестках белорусской действительности? Тогда белорусский путь может стать еще лучше. Главное, почаще управленцам съезжать с магистрали. Зачем ждать, когда лично Президент отклонится от маршрута.

# Авторская журналистика на СТВ # Государственная политика

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